Порошенко возглавил рейтинг значимых политиков

Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Его проводили 29 июля - 4 августа. Опросили 2019 респондентов, погрешность не превышает 2,3%.

Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

На втором месте, по данным социологов, второй президент Леонид Кучма - 10%. На третьем - руководитель Народного руха Украины, ныне покойный Вячеслав Чорновил - 8,5%.

Первый президент Леонид Кравчук набрал 6,1% голосов, нынешний глава государства Владимир Зеленский - 5,6, третий президент Украины Виктор Ющенко - 5,4%, политик Юлия Тимошенко - 4,6, сбежавший президент Виктор Янукович 2,2%, политик Юрий Бойко - 2%. Советский диссидент, ныне покойный Левко Лукьяненко - 1,2%, бывший премьер-министр Николай Азаров - 1,1.

Значительная часть опрошенных - 23% - считают, что таких политиков нет. Почти 25% не смогли ответить на этот вопрос.