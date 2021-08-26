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пятница, 27 августа 2021 05:40

Порошенко возглавил рейтинг значимых политиков

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Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Его проводили 29 июля - 4 августа. Опросили 2019 респондентов, погрешность не превышает 2,3%.

Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

На втором месте, по данным социологов, второй президент Леонид Кучма - 10%. На третьем - руководитель Народного руха Украины, ныне покойный Вячеслав Чорновил - 8,5%.

Первый президент Леонид Кравчук набрал 6,1% голосов, нынешний глава государства Владимир Зеленский - 5,6, третий президент Украины Виктор Ющенко - 5,4%, политик Юлия Тимошенко - 4,6, сбежавший президент Виктор Янукович 2,2%, политик Юрий Бойко - 2%. Советский диссидент, ныне покойный Левко Лукьяненко - 1,2%, бывший премьер-министр Николай Азаров - 1,1.

Значительная часть опрошенных - 23% - считают, что таких политиков нет. Почти 25% не смогли ответить на этот вопрос.

Автор: Оксана ПАВЛЕНКО
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Дата
27
августа

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