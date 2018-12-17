Порошенко ответил на 36 вопросов

— Я доверяю украинскому народу. Уверен в его выборе. Если я решу баллотироваться и так случится, что будет кто-то более достойный — я буду ему помогать, — говорит президент 53-летний Петр Порошенко. В "Мыстецком Арсенале" 16 декабря проходит его пресс-конференция.

Встреча с журналистами длилась 2 ч. Президенту задали 36 вопросов.

— 2018 год займет особенное место в украинской истории, — говорит Порошенко. — Несколько минут назад говорил по телефону с его Всесвятостью патриархом Варфоломеем. Он считает, что наш Собор стал поворотным моментом в истории православия. Томос будут вручать на наш Сочельник. И это будет самое примечательное Рождество. Видно истерическую реакцию Кремля и РПЦ на получение украинской церковью автокефалии. Аж звезды на кремлевских шпилях почернели.

О закреплении курса Украины в ЕС и НАТО:

— Буду настаивать, чтобы в феврале Верховная Рада поддержала изменения к Конституции во втором чтении.

О военном положении:

— Если не будет вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, продолжать военное положение не буду. И начнется подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года.

О Путине:

— Во время агрессии в Азовском море (25 ноября российские силовики атаковали три украинских корабля. Захватили в плен 24 моряков. — ГПУ) я набрал его, чтобы пообщаться. Он отказался. Потому что ему нечего сказать. Вся правда на стороне Украины. Он не ожидал, что нам удастся так быстро собрать доказательства. Начиная от спутниковых снимков и заканчивая данными наших партнеров.

Об Объединительном соборе:

— У нас было по меньшей мере пять случаев, когда переговоры о подготовке и проведении собора заходили в тупик. И выход находили при моем участии. В последнюю неделю спал не больше 3 часов в сутки.

Об "оппоблоковце" Вадиме Новинском:

— Я общался с Новинским накануне 14 октября. Потому что знал, что они планируют привезти "титушек". Предупредил: мы будем реагировать, если хоть один автобус "титушек" появится возле Лавры. И как видите, 14 октября и 15 декабря эти сообщения от президента были услышаны.

О восстановлении Романа Насирова на должности главы Государственной фискальной службы:

— Правительство не будет восстанавливать Насирова. Я эту позицию принял во внимание. Насколько мне известно, судья, которая принимала это решение, не прошла тестирование и соответствующее оценивание в реформированный суд.

Президент переигрывает на публике

— Президенту было важно подчеркнуть свою роль в становлении церкви. Поэтому сразу по горячим следам решил провести пресс-конференцию (в предыдущие годы ее проводили в конце февраля. — ГПУ). Чтобы после успешного собора получить политические бонусы, — говорит политолог Николай Давидюк, 30 лет.

— Все, что происходит за три месяца до выборов, так или иначе с ними связано. Политики будут использовать, в частности, и церковную тему.

Субботнее решение действительно историческое. К которому приложили руку и предшественники — от Леонида Кравчука до Виктора Ющенко. Фактически Петр Алексеевич реализовал то, что не сделал Виктор Андреевич.

Порошенко удается уверенно говорить перед телекамерами. Не допускать провалов. Быть убедительным. Но иногда он переигрывает. Когда использует эмоции, пытается пробить слезу. Считает, что это круто. Но как раз тогда ему меньше всего верится.