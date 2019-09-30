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Под Офисом президента требовали расследовать нападения на активистов

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- Владимир Зеленский в апреле во время предвыборной кампании спрашивал у Петра Порошенко: когда сядут убийцы Гандзюк? Сегодня мы пришли с этим же вопросом, - говорит 24-летний Сергей Стерненко, активист, экс-глава "Правого сектора" в Одессе.

27 сентября на ул. Банковой в столице у Офиса президента проходит акция "Ночь на Банковой. Опять". Собираются около 200 участников. Призывают расследовать убийство Екатерины Гандзюк и нападения на общественных активистов.

Советницу мэра Херсона облили серной кислотой 31 июля 2018-го. 4 ноября 33-летняя Екатерина Гандзюк умерла в ожоговом центре в Киеве. Пять нападавших осудили на сроки от 3 до 6,5 года заключения. Подозреваемого в организации убийства Алексея Левина ищет СБУ вместе с Интерполом. Игоря Павловского выпустили из СИЗО в мае. Владислав Мангер, председатель Херсонского областного совета, которого подозревают в заказе преступления, вышел под залог и носит электронный браслет.

Первую акцию на Банковой провели год назад. Требовали раскрыть преступления против активистов. Друзья Екатерины и адвокаты пострадавших написали "список Гандзюк" - 55 нерасследованных случаев.

- Из "списка Гандзюк" я знаю всех, на кого нападали в Одессе, - говорит Стерненко. - На меня совершили три нападения - ни одно из них не расследовано. Если не будет работать закон, если не наказывать заказчиков, то под угрозой окажется каждый гражданин.

В 19:00 под Офисом три девушки лет 15 держат плакат "Каждый может быть следующим". Капает дождь. Через полчаса включают музыку. Между участниками ходят полицейские, в синих жилетах - полиция диалога.

За несколько минут до начала акции к белому экрану подходит историк и журналист 26-летний Тарас Белоус. Держит плакат "Нападения праворадикалов также должны расследоваться".

- На прошлой акции я не был, - говорит Белоус журналистам.

- Вас нигде не было: ни на суде по Крысину, по Волкову (Юрий Крысин осужден на 5 лет за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Революции достоинства на Майдане, Александр Волков - подозреваемый в организации похищения Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого в 2014 году. - ГПУ), ни на судах по Майдану, по Гандзюк, - повышенным тоном говорит лидер праворадикальной общественной организации "С14" Евгений Карась.

- На участников Харьков-прайда напали правые, - продолжает Тарас Белоус. - В списке преступлений против активистов не было ни одного нападения на ЛГБТ (сообщество, объединяющее представителей сексуальных меньшинств. - ГПУ), левых, феминисток. Хочу напомнить случаи, о которых молчат.

- Мы призываем к солидарности, - говорит Владислав Грезнев из инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?". Под курткой черная футболка с фотографией Екатерины. - Озвучиваем требования к новому политическому руководству страны. Президент Владимир Зеленский является гарантом прав и свобод граждан Украины, поэтому должен максимально включаться в этот процесс и делать все для расследования дел и наказания заказчиков.

Вперед выходит отец Екатерины Виктор Гандзюк. На нем расстегнутая куртка. В нескольких кабинетах Офиса президента горит свет.

- Я не был на этой акции год назад. Катя была в тяжелом состоянии, - говорит 64-летний Виктор Гандзюк. - Потом она умерла. У нас новый президент, генпрокурор, монобольшинство, обновленный Аваков и руководство СБУ. Но за год мало что изменилось. Я встречался с президентом. Говорили с другими руководителями государства. Какой результат? Нулевой. После встречи я был полон надежды. Казалось, у него хватит политической воли продолжить дела. Президент заявил, что будет способствовать расследованию. А через три недели следствие прекратили (16 июля Генпрокуратура остановила расследование против Владислава Мангера и Алексея Левина, поскольку последний находится в розыске. - ГПУ).

В 20:08 участники переходят ко входу в президентский Офис.

Туда же несут картонные коробки с цветными баллончиками и трафареты. Их раскладывают на мокрых плитах. Под электронную музыку наносят черно-красную надпись "Кто следующая Гандзюк?" Полиция их не останавливает. Вокруг надписи расставляют свечи. Из флагов на акции - только государственный.

У верхнего края надписи стоит 62-летний Игорь Демченко с плакатом "Авакова в отставку".

- Трижды за два года меня обворовывали. Граждане не чувствуют себя в безопасности, а активисты тем более. Вчера пьяный полицейский заехал на остановку, умерла женщина, - подвигает в сторону очки. 19 января 2014 года на Грушевского потерял глаз, вторым плохо видит.

Несколько раз участники скандируют: "Кто заказал Катю Гандзюк?" На белом проекторе о ней включают фильм "Следствия. инфо". Люди кутаются в одеяла.

- Я хочу напомнить слова Кати Гандзюк - давайте объединяться, потому что придут и за нами. Объединяемся, люди добрые, - говорит координатор медийной инициативы за права человека 34-летняя Ольга Решетилова. - Зеленский должен дать команду своей партии в парламенте создать эффективную временную следственную комиссию, которая будет расследовать системные нападения на активистов. Сделать защиту гражданского общества приоритетом в своей политике. Уволить Арсена Авакова, который является олицетворением нарушения прав человека и нападений на активистов.

Участники стоят группами. Между ними периодически кто-то проезжает на самокате. У металлического забора курят.

В одной из групп стоит Виктор Пилипенко, ветеран войны.

- Каждый человек с активной гражданской позицией чувствует себя в опасности, - говорит. - Мы должны спросить еще и еще раз, кто заказал Екатерину Гандзюк? Так требовать реформы правоохранительных органов и судов.

В 22:05 объявляют, что акция на Банковой подходит к концу.

Участники выходят из Правительственного квартала. Возле надписи "Кто следующая Гандзюк?" стоит 17-летняя Анастасия Мищенко, первокурсница Киевского национального университета строительства и архитектуры.

- Я потратила весь черный лак для ногтей на плакат "Авакова в отставку", - говорит. - Стоит человек, у него надпись, сделанная простым карандашом. Говорю, прочитать же ничего нельзя. Поискала - у меня был только лак. Я положила этот плакат ему на спину и обвела. Аваков не позволил узаконить использование медицинского каннабиса. У меня есть знакомая онкобольная за рубежом. Понимаю, насколько важно иметь доступ к обезболиванию.

У Дома с химерами стоит представитель инициативы "Кто заказал Гандзюк?" 34-летний Роман Синицын:

- За год прошли десятки акций в Херсоне, Киеве. Это единственный законный путь решать эту проблему. Мы не можем отступить. Убили нашу подругу, она три месяца умирала в больнице. Поэтому мы не остановимся.

Я хочу жить в стране, где нет кризиса справедливости. У нас он есть. Люди не верят правоохранительной системе, ее как таковой не существует. И если ничего не делать, то ничего и не будет.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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