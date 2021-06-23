Почти 5,5 миллиарда из бюджета потратят без контроля

К 30-й годовщине Независимости Украины вне системы "Прозорро" Кабмин планирует потратить 5,423 млрд грн. Верховная Рада внесла соответствующие изменения в закон "О государственных закупках".

В Министерстве финансов говорят, что деньги пойдут на инфраструктурные объекты. В частности, модернизацию шести аэропортов - в Виннице, Днипре, Одессе, Ривно, Херсоне и Мукачево на Закарпатье. Также развитие европути Киев - Львов - Скнилов. Завершат сооружение лечебно-диагностического комплекса и больницы Охматдет.

На торжественные мероприятия 24 августа потратят 100 млн грн. В Киеве состоится военный парад с участием авиации и показ техники на Днепре. В Одессе организуют прохождение боевых кораблей и полеты авиации.

- Если бы все проходило по системе "Прозорро", удалось бы сэкономить. На торгах могли бы посоревноваться крупные компании, - говорит 34-летний Иван Лахтионов по антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл". - А сейчас сложно сказать, как будут определять подрядчиков.

Расходы ко Дню Независимости Рада вынесла за рамки закона о государственных закупках. Этот документ на подписи у президента. Им предусмотрели, что сумму в контракте будет определять заказчик. Миллиарды будут распределять в ручном режиме. Это большие риски. Сейчас любой ремонт дороги можно включить в список и сказать, что это к годовщине Независимости, не проводить через "Прозорро". "Первой ласточкой" была столичная окружная дорога - ее сооружение тоже вывели из-под закона о госзакупках. Это плохой пример. Для строительства должны быть отдельные программы.