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вторник, 18 декабря 2018 07:35

"Оппозиционный блок" выдвинул Вилкула в президенты

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15 декабря партия "Оппозиционный блок" на съезде выдвинула кандидатом в президенты сопредседателя 44-летнего Александра Вилкула.

— Наша цель — чтобы наша партия была первой в стране и привела страну к успеху. Наши приоритеты — восставноление мира, дать достойную зарплату украинцам. Путь Украины — это внеблоковый статус. Нам это под силу, — говорит со сцены народный депутат Александр Вилкул.

Он по образованию — горный инженер. Руководил рядом комбинатов в Кривом Роге на Днепропетровщине. С 2005 года — председатель тамошней городской организации Партии регионов. С 2010-го — глава Днепропетровской облгосадминистрации. В 2012 году стал вице-премьером в правительстве Азарова. Дважды проходил в Верховную Раду от ПР, в 2014-м — от "Оппозиционного блока".

Вилкул имеет квартиру в Днепре. В Киеве арендует жилье. Владеет иномаркой "Шевроле". За прошлый год заработал больше 1 млн грн. На счетах держит более 142 млн грн. Задекларировал коллекцию книжек и часов. С женой Еленой воспитывает дочь Марию.

Накануне съезда предыдущий сопредседатель партии Юрий Бойко обвинил бывших однопартийцев в подделке партийных документов. 20 ноября "Оппоблок" исключил его и Сергея Левочкина из фракции.

В ноябре Юрий Бойко и Вадим Рабинович создали "Оппозиционную платформу — "За жизнь". К ней приобщился кум российского президента Путина Виктор Медведчук. Кандидатом в президенты от политсилы выдвинули Бойко.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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Дата
18
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