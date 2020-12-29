Новый лидер выйдет из регионов

43% украинцев событием 2020 года называют эпидемию коронавируса. На втором и третьем местах — война на Донбассе и весенний жесткий карантин. Далее в списке - повышение тарифов. Эти события украинцы причислили к негативным. Положительным называют возведение автодорог в рамках программы "Большое строительство". Среди значительных событий - местные выборы. Однако эмоций они не вызвали. Таковы результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В новый год страна входит с принятым государственным бюджетом и переизбранными местными советами.

- Украина в этом году выживала. Даст Бог, доползем до весны - тогда всегда легче. Но хочется, чтобы мы не выживали, а жили, — говорит специалист по конституционному праву 48-летний Геннадий Друзенко.

Что вас больше всего задело в 2020-м?

- Музыкант, волонтер Андрей "Рифмастер" Антоненко год сидит в тюрьме. А даже не юристу очевидно - улики против него шиты белыми нитками. Это возвращение ко временам Януковича, когда государство право только потому, что оно — государство. Это опасно. Потому что обесценивает борьбу 2014 года, когда мы восстали за справедливость и закон один для всех.

Какие события считаете главными в этом году?

— Пандемия перевернула мир, — считает Геннадий Друзенко. - У нас она показала неспособность власти управлять страной. Если 2019-й был годом очарования, то 2020-й можно назвать годом похмелья. Он запомнился разочарованиями.

В больницах не хватало кислорода. Люди задыхались, а деньги из ковидного фонда отдали на дороги. От коронавируса в Украине за год умерло больше, чем на войне почти за семь лет.

На местных выборах народ показал: у нас вырастает поколение региональных лидеров, которым доверяют, на которых опираются. Из них может получиться альтернатива беспомощной центральной власти.

Вы говорите о похмелье от власти. Опросы показывают, что поддержка президента Владимира Зеленского падает. В ноябре ему не доверяли около 51 процента украинцев. По каким действиям его оценивают люди?

- Больше всего разочаровало, что никто из чиновников высокого ранга не сел за преступления. В Украине есть огромный запрос на общественную справедливость. Люди поверили, что наконец к власти придет кто-то новый и даст каждому по заслуге. Но никто из знаковых персон не оказался за решеткой. А в тюрьмах — волонтеры и ветераны. Граждане считают президента лжецом.

Во-вторых, это метание власти во время пандемии. Полное закрытие страны, когда было десятки-сотни больных в день. И беспомощность, когда счет пошел на тысячи. В шторм люди ищут капитана. А видят человека, который записывает видосики и живет в своем вымышленном мире. Со странной реакцией на вызовы пандемии связано и экономическое падение. Вместо борьбы с монополиями, президент и его правительство начали давить на малых предпринимателей. А это несколько миллионов активных граждан. Также члены их семей, наемные работники. Вместо того, чтобы упростить для них жизнь, их пытаются первыми пустить под налоговую мясорубку.

Четвертое разочарование - мира на Донбассе нет. Была деэскалация и это народ оценил. Был обмен пленными - его тоже заметили. Но это давно в прошлом. Сегодня перемирия не существует. Спусковой крючок остается в руках Москвы. И никакой стратегии выхода из этого кризиса не просматривается. Чем дальше, тем больше понимаем — ни у президента, ни у руководителя его офиса нет видения.

Если сейчас прочитать список претензий, которые Владимир Зеленский озвучил к пятому президенту Петру Порошенко перед выборами, то теперь это и его список. Он делает то же самое.

- За год система пережевала, переварила и, извиняюсь, спустила того дерзкого Голобородько в унитаз. Этот человек ничем не управляет. Его держат в информационной изоляции — не доносят правду.

Порошенко говорил одно, а делал другое. Считал — что хорошо для него, должно быть хорошо и для Украины. На самом деле, часто получалось наоборот.

Зеленский живет в вымышленном мире. Страну дерибанят мародеры. Тырят что-то с корабля, который идет ко дну. Поэтому большинство украинцев видят совсем другое, чем показывают президентские видосики.

1 января будет 600 дней, как президент получил власть. Этого времени достаточно, чтобы показать результат?

- Привожу пример: Франклин Делано Рузвельт унаследовал страну в самом большом кризисе со времен существования. За первые десять дней провел банковскую реформу. А через 100 дней — новый курс (меры для преодоления Великой Депрессии в 1933-1940 годах. - ГПУ). Он не знал точных рецептов, но пробовал. Не искал для себя комфортной ситуации.

Реформы не бывают размазаны тонким слоем. Их надо делать, пока ты на волне и имеешь большой кредит доверия. Зеленский первый год потерял. А дальше стал слаб. Теперь вынужден договариваться - у него нет большинства в парламенте. Это показало голосование за последние кадровые назначения и бюджет (за министра образования Сергея Шкарлета и министра аграрной политики Романа Лещенко вместе со "Слугой народа" голосовали "Оппозиционная платформа — За жизнь", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". За первого собрали 226 голосов — минимальное количество для принятия решения, за второго — 242. Бюджет вместе с президентской фракцией поддержали "Батьківщина", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". - ГПУ). У него нет влияния на Министерство внутренних дел. Аваков стал самостоятельным игроком. Зеленский не контролирует даже Службу безопасности, которая всегда была президентская. Худшей кандидатуры на главу СБУ, чем Баканов, не найти.

Зеленский упустил шанс. Поезд ушел.

Как себя показало правительство Шмыгаля во время коронакризиса? Несколько раз ему прочили отставку, но до сих пор не сменили.

- Его единственная функция - впитывать негатив. В этой салфетке есть еще немножко сухого места. Поэтому его держат. Правительство показало, что не понимает, что такое Конституция. Незаконно ввело карантин весной. Ограничило права и свободы человека, которые по нашему основному закону можно ограничивать только в условиях чрезвычайного или военного положения.

Это правительство далеко от западных стандартов. Они украли более 20 миллиардов у больных коронавирусом. Это привело к смертям тысяч людей. Кислород не провели, концентраторы не закупили.

Парламент в этом году работал не в турборежиме — не так быстро и эффективно, как в 2019‑м. Часть инициатив правительства игнорировали, прохладнее относятся к законодательным предложениям президента. Почему?

- Депутаты не чувствуют, что это их правительство. Главная функция парламента в парламентской республике — сформировать Кабинет министров. И поддерживать его деятельность. Если правительство расходится с парламентом в принципиальных решениях - должны назначить новое. А у нас Рада воспринимает Кабмин как подкидыша. Когда рейтинги Зеленского зашкаливали, это всех дисциплинировало. А сегодня у депутатов уже нет ощущения, что их вытащили из грязи в князи. Зарплаты в конвертах сыграли свою роль — об этом пишут многие издания. Нардепы понимают, что второй раз они туда не пройдут. Поэтому часть пытается заработать сейчас. За что платят, за то и голосуют. Часть почувствовала свой вес и не хочет быть только кнопкодавами. Это делает и так неэффективную систему управления непрогнозируемой.

Что показали результаты местных выборов? Кто будет руководить в регионах следующие пять лет?

- До недавнего времени украинцы верили, что лампочка в подъезде не горит, потому что президент плохой. Теперь поняли — городской голова в жизни каждого человека решает гораздо больше. Дороги, канализация, мусор, школы, детские сады, отопление — это ответственность местной власти. К ней возросло доверие. Увеличились ресурсы благодаря реформе децентрализации. И народ начал искать эффективных мэров. Результаты местных выборов обнадеживающие — украинцы не покупаются на пустые обертки.

Как за год изменились позиции Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Юрия Бойко? Удержатся в высшей лиге политики до следующих выборов?

— Скорее всего, да. Партии Порошенко и Бойко отражают интересы части общества. Первая привлекла радикальное партиотическое сообщество, вторая — поддерживает ностальгию по Советскому Союзу.

У Тимошенко есть шанс иметь свои 5 процентов. У нее есть ядро, которое верит Юлии Владимировне, независимо от того, что она делает, что говорит и какую прическу носит.

С другой стороны — несмотря на все проколы Зеленского - его рейтинг почти не перетекает старым политическим элитам. Потому что Украина нищает, а они становятся богаче. Поэтому граждане ищут на роль лидера человека не из политики. Таким оказался Зеленский.

Далее к власти должны прийти не просто люди из-за пределов системы. А которые противостоят системе. Знают, что такое государственная машина, но которых она не смогла приручить. Это люди, которые имеют другую систему ценностей - чем нынешняя элита.

Назовите кого-нибудь из таких людей.

- Полковник Сергей Кривонос. Если бы год тому назад не поддался искушению генеральских погон и не ушел из армии в Совет национальной безопасности и обороны. Он воевал. Его полк спецназа был одним из лучших в мире. Подвело, что все военные привыкли выполнять приказы, а не обсуждать их. Тогда он так и не стал политиком. Но, думаю, у него еще есть шанс.

Можно искать таких людей во всех сферах. За 30 лет выросли те, кто может показать профессионализм и несогласие играть в отвратительные правила старого политического класса. Надо искать "крепких орешков".

В ближайшее время может появиться новая политическая сила?

- Надеюсь. В стране созрел сильный запрос на наведение порядка и одинаковые правила игры для всех. Он объединяет Восток и Запад. Также есть запрос на сильного лидера.

Если удастся сплотиться военным, ветеранам и волонтерам, это будет перспективный проект. В свое время Порошенко сделал все, чтобы он не возник. Но сегодня благодаря слабости Зеленского этот запрос возобновился.

Второй перспективный проект может вырасти из региональных элит. Если в Ивано-Франковске 98 процентов горожан говорят на украинском, то в Северодонецке — с точностью до наоборот. Одни смотрят на восток, другие на запад. И когда доходит до безопасности, обороны, инфраструктуры, стабильной валюты, понятных правил игры, интересы Франковска и Северодонецка совпадают. Это эволюционный способ делегирования полномочий наверх.

Либо сильный лидер, который наведет порядок сверху. Либо государственность будет прорастать снизу. У обоих проектов есть перспектива.

В этом году у нас не было прогресса в вопросе Крыма и Донбасса.

- И еще долго не будет. Украинский внутренний валовой продукт в 13 раз меньше российского. Когда Крым аннексировали, там была большая военная группировка, мы имели шанс сопротивляться. А сдали без сопротивления, русские закрепились. Выдавить их военно Украина неспособна. Санкции вряд заставят Кремль отступить.

Историческая логика показывает, что Россия может вернуть земли настоящим хозяевам, только когда попадает в кризис. Так было столетие тому назад во время революций или во время развала Союза. Лет 20-30 надо ждать.

Должны быстрее развивать то, что у нас под контролем. Создавать территориальную оборону, модернизировать армию, возрождать военно-промышленный комплекс — должны трезво смотреть на реалии и наращивать мышцы.

Судебная реформа в следующем году сдвинется с места?

- Не вижу смысла в судебной реформе без радикальной конституционной. Пора привести наш Основной закон в соответствие с реалиями и общественным договором, который сейчас имеем. Украина давно для этого созрела. Нам необходимы новая Конституция и новые базовые правила игры. А тогда — в рамках конституционной — можем говорить о судебной реформе.

Как изменилась страна за время коронавируса?

- Как народ украинцы оказались более готовы. Для нас это не было таким шоком, как для Западной Европы или Америки. Мы привыкли выживать. Но этот кризис показал неэффективность государства.

Какая наша главная задача на следующий год?

— Вернуться в реальность. Выйти с похмелья. Глотнуть свежего воздуха и открыть второе дыхание. Нам надо поверить в себя. Начать менять свою судьбу. Мы это заслужили. 2021-й год должен стать годом подлинности.

Работал в Германии и Соединенных Штатах

Геннадий Друзенко-киевлянин. Отец - инженер, мать — экономистка.

Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Работал секретарем-референтом Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Владимира Романюка.

В 2008-м стал магистром права в шотландском Университете Абердина. В 2009-2010 годах в Международном центре Вудро Вильсона в Вашингтоне исследовал роль судей в создании политики. Работал в Институте международного сравнительного права Макса Планка в немецком Гайдельберге.

Возглавлял Центр европейского и сравнительного права Минюста Украины.

Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им.Николая Пирогова.

Исследует Конституционный дизайн в Университете Индианы в США.

С женой Светланой воспитывают дочь Таису и сына Максима.

Трижды прошел по разным маршрутам Путь Святого Иакова. Это паломническая дорога к собору в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. Там хранятся мощи одного из 12 апостолов — святого Иакова. Ежегодно маршрут преодолевают 200-300 тыс. человек. Общая длина маршрута около 800 км