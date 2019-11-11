"Нельзя сделать 50 реформ одновременно. Надо определить пять важнейших"

- У нас есть точечные реформы. Но системных нет. Сейчас пойдет борьба: продолжать их или нет, - говорит народный депутат 43-летняя Юлия Клименко. Она возглавляла партию "Голос" до 24 июля 2019-го. В избирательном списке была вторая. Входит во фракцию политсилы.

Что в новом парламенте для вас стало самой большой неожиданностью?

- Скорость принятия законопроектов. Многие из них написаны в 2015-2016 годах. Их долго не принимали. А здесь всего проголосовали за месяц. Увидела законопроекты, которые писали еще мы. Они четыре года лежали в столе.

В этом парламенте много тех, кто не понимает, как работает государственная машина. Но много "слуг народа" начинают осознавать, куда попали.

Восхищение вызывает турборежим. Законопроекты, которые меняют правила игры, в противном случае не прошли бы. Но окно возможностей закрывается. Этот парламент будет принимать хорошие законопроекты до конца года.

В октябре по Украине прошли многотысячные акции, вече, марши. О чем они свидетельствуют?

- Я ездила на майдан Независимости 14 октября. Там было гораздо больше людей, чем 18 тысяч, как это подавали официально. Количество поражало. Вышли на улицу, потому что власть не говорит с обществом. Мол, мы сами "разрулим". Украинцы не прощают, когда за спиной согласовывают непонятные красные линии.

В Офисе президента считают, что 73 процента поддержки во втором туре простят любые действия. Но маятник высоких рейтингов может качнуться в другую сторону. Зеленский будет терять поддержку, если не будет общаться с обществом по важным вопросам деоккупации Донбасса и Крыма, земельной реформы, бюджета.

На чем стоит строить стратегию Донбасса?

- Укреплять боеспособность и экономику. Чтобы противостоять Путину, нужно быть сильными.

До сих пор нет четкого плана деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. От разных людей слышим какие-то видения. Зеленский говорит одно, Пристайко - другое. И это не согласуется между собой. Нам рассказывают о каких-то договоренностях. Как можно договариваться, не имея стратегии и плана?

"Формула Штайнмайера" неприемлема для Украины. Сначала Россия должна вывести войска, потом надо вернуть украинский контроль над границей. И только потом говорить о каких-то выборах. Иначе реализуем план Путина.

Какие инициативы президента и его команды вызывают наибольшие дискуссии в парламенте?

- По Донбассу и Крыму. Не понимаем, в какие обязательства власти ведут Украину.

В экономике президент начал не с того конца. Начинать надо с крупных олигархических групп. Тогда появится доверие у общества, и оно будет готово платить дополнительные налоги, выходить из тени. Ситуация выглядит так, как будто на трассе "Мерседес" и "Жигули" превышают скорость одинаково, а останавливают только "Жигули".

С олигархами бороться сложно. Это люди с большими деньгами, связями, крупнейшие работодатели. Власть не заинтересована идти с ними на конфликт. Хотя люди поверили, что Зеленский это будет делать.

В одном из выступлений вы сказали: "Из программы правительства сразу видно, кто из министров понимает, о чем пишет, а кто не очень". Что вас больше всего настораживает в работе Кабинета Министров?

- Многие министры не понимают объема проблем, которые должны решать. Поэтому несколько министерств проседают. Например, МОЗ застряло в административном параличе. Мы отвоевали на бюджетном комитете деньги на лекарства для тяжелобольных. Почему должны за министерство делать их работу?

Открываешь разделы программы правительства, особенно социальный блок: нет видения, куда дойдут за 12 месяцев. Программа выглядит как пазл, который не сложится в одну картину успешной Украины.

Насколько реальны прогнозы Кабинета Министров о 40 процентах роста экономики за пять лет?

- 40 процентов - огромная цифра. Международные аналитики, банки, МВФ сказали, что практически невозможно достичь такого роста. Никто не занимается человеческим капиталом. Значительная часть населения ищет работу в других странах. Без человеческого и денежного капитала экономики не растут. Нынешняя власть не занимается ни одним, ни другим. Никакой программы возвращения людей из-за границы и содержания здесь нет. Правительство показывает "хотелки", не подкрепленные цифрами, расчетами и программами. Бюджет-2020 не предусматривает ни одной, которая качественно продвинула бы экономику.

Задача номер один для правительства?

- Алексей Гончарук с министрами должен трезво оценить ситуацию. Осознать, что должны. Пока они до конца не понимают системные проблемы страны. Показывают только хаотичные движения.

Надо сделать аудит, по нему определить пять важнейших реформ для общества, устойчивого роста экономики, и начинать их внедрять. Нельзя достичь 50 реформ одновременно. Дай Бог, чтобы сделали две-три.

Назовите три комплексных изменения, которые требуются Украине.

- Первое - это изменение всех систем управления. Начиная от правительства, парламента, заканчивая государственными предприятиями. Все должно быть перезагружено адекватными, профессиональными и честными людьми.

Во-вторых - реформы. Самой большой и самой важной является реформа образования. Если не начнем качественно готовить детей в садиках, школах, университетах, то не увидим роста экономики.

Третье - человеческий капитал. Возвращение людей и содержание тех, кто остался. Большинство тех, которые едут из Украины не только из-за зарплаты, ищут будущее для детей. Должны создать им это будущее здесь. Хотя бы показать, в какую сторону идем.

Никто из представителей вашей фракции не возглавил ни один комитет. Почему?

- Нам не предлагали комитеты, где у нас есть специалисты.

Также это связано с политической ответственностью. Есть монобольшинство. Оно должно нести ответственность и за комитеты, и за назначение.

Насколько вам хватает рычагов в работе?

- Каждый из наших депутатов - эксперт в определенном секторе. За нами есть сообщества, с которыми держим связь. Можем донести свою позицию и в зале Рады, и гражданам. "Слуга народа" не включает законопроекты других партий в повестку дня. Сейчас все, за что голосуют, - их инициатива. Но эти документы переписаны из наработок других каденций. Это надо признать.

Такое поведение "Слуги народа" является нарушением регламента?

- Нарушение регламента идет со всех сторон. Тексты законопроектов появляются за 10 минут до голосования. В законы вносят непрофессиональные правки.

Но ваши коллеги по фракции заявили, что вы не в оппозиции к "Слуге народа".

- В парламенте есть "Слуга народа" и остальные. Там нет оппозиции. Мы - тоже не оппозиция. Но мы проукраинская государственная партия.

Оппозиция в парламенте появится после того, как она возникнет в "Слуге народа". С каждым голосованием они набирают все меньше. Их голоса куда-то исчезают. Многие законопроекты уже проходят на грани 226 голосов, к тому же, если другие фракции поддерживают. В какой-то момент парламент изменится. Фракция "Слуги народа" начнет фрагментироваться. Это очевидно.

Какой козырь сегодня у Украины?

- У Украины осталось несколько месяцев, чтобы стать интересной для инвесторов. Но любое недоразумение в обществе приводит к тому, что деньги вкладываются в другие страны. У нас есть экономически уникальный шанс. Он продлится не более полугода. Если не начнем системные реформы, интересные проекты - не успеем. Хочу и верю, что стране удастся.

Ездит на электромобиле

Юлия Клименко была заместителем министра экономического развития и торговли Абромавичюса. До работы в правительстве трудилась на руководящих должностях в международных компаниях. Была членом правления Центра экономической стратегии, общественной антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл Украина", вице-президентом Киевской школы экономики. Работала в Администрации морских портов Украины.

В 2015 году зарегистрировала партию "Платформа инициатив", которую в этом году переименовали в "Голос".

Родилась 5 октября 1976-го в Киеве, в семье инженеров. Родители работали в оборонном комплексе разработчиками акустических систем. Училась в Киево-Могилянской академии по специальности "Экономическая теория". Имеет степень магистра бизнес-администрирования в Международном институте менеджмента. Получила последипломное образование по управлению имуществом в Институте управления недвижимостью в США.

С мужем воспитывают шестерых детей. Рожать младшего сына Михаила ехала из Кабмина.

Имеет пса Улиса породы тибетский мастиф.

За рулем с 19 лет. Ездит на электрокаре "Ниссан Лиф". С мужем любят путешествовать. Живут в доме под Киевом. Планируют переехать в столицу.