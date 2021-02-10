Народный депутат Павлюк выиграл 1,9 миллиона гривен

Народный депутат от "Слуги народа" 28-летний Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша.

Трижды получил по 249 тыс. грн, дважды — по 373 тыс. и еще почти 447 тыс. грн от шести фирм. Все выигрыши поступили в один день - 26 января. В позапрошлом году депутат задекларировал 900 тыс. грн — приз от лотереи.

Максим Павлюк шел 102-м в списке "Слуги народа". Сейчас - заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Работал в военной прокуратуре. Он — племянник черновицкого бизнесмена Ильи Павлюка.

— Тоже люблю играть, когда-то получил утюг. Но шесть крупных выигрышей — так не бывает, — говорит юрист 62-летний Виктор Чумак.

- Это напоминает легализацию денег, полученных незаконно. Кто-то получает наследство, подарки от родственников. Янукович имел гонорар за книгу (в 2011-2012 годах тогдашнему президенту Виктору Януковичу Донецкое издательство уплатило 32 млн грн за авторские права. - ГПУ). А кто-то выигрывает в лотерею.

За время действия е-декларирования Конституционный суд дважды отменял статьи о незаконном обогащении, ложь в декларациях. Ломал главные инструменты Национального агентства по предупреждению коррупции. Из-за решения КС закрыли более 60 дел в отношении должностных лиц.

Илья Павлюк отвечал в "Слуге народа" за выборы в Верховную Раду, а затем — в местные. Он контролирует группу депутатов, которые работают на интересы олигарха Рината Ахметова.