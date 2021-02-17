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четверг, 18 февраля 2021 07:05

Народного депутата могут оштрафовать за кнопкодавство

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Офис генерального прокурора впервые объявил народному депутату подозрение в кнопкодавстве. Речь идет о члене депутатской группы "Довіра" 45-летнем Владиславе Поляке.

21 февраля прошлого года голосовал за трех коллег при рассмотрении поправок в закон о земле. Это зафиксировали наблюдатели из движения "Честно". В тот же день по данному факту открыли уголовное производство.

11 февраля Поляка ждали в Офисе генпрокурора, чтобы вручить сообщение о подозрении. Он не пришел. Сообщение направили в аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту. Если вину докажут, депутату грозит штраф от 51 до 85 тыс. грн.

Поляк в 2010 году был депутатом Виноградовского городского совета в Береговском районе на Закарпатье от Партии регионов. В 2015 году прошел в Закарпатский областной совет от партии "ідродження". В Верховную Раду девятого созыва попал как самовыдвиженец от округа №73 на Закарпатье. До декабря 2019 года был членом депутатской группы "За будущее". В июне 2020-го вошел в группу "Довіра".

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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Дата
18
февраля

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