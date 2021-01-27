"На должность будут продвигать тех, кого Зеленский считает полностью своими"

 
Ексклюзивы
1/5
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 1116
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 180
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 288
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2 Просмотров: 405
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 81
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1170
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 657
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2295
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 981
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 675
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 162
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 405
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 495
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 января 2021
1 Просмотров: 522
Запрошення на похорон
"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого ...
четверг, 28 января 2021 06:25

"На должность будут продвигать тех, кого Зеленский считает полностью своими"

  Комментировать

25 января начался конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его будет проводить комиссия, которую сформировала Совет прокуроров и Верховная Рада.

Принимать документы будут до 15 февраля. Кого допустят к конкурсу, будут сдавать тесты на знание законодательства. Их будут проверять на полиграфе, будут оценивать добропорядочность и профессионализм. Кандидатам будут выставлять баллы.

Прокурором САП может быть гражданин Украины с высшим юридическим образованием, стажем работы в отрасли права от пяти лет.

В августе прошлого года 35-летний Назар Холодницкий уволился с должности главы САП. Проработал более четырех лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук, 36 лет.

- САП - одно из самых влиятельных ведомств. Может вести дела в отношении бывших президентов и топ-коррупции более чем на миллион гривен, - говорит народный депутат от "Голоса" 40-летний Ярослав Юрчишин.

- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пыталась вмешиваться в работу САП по делу Олега Татарова (заместитель руководителя Офиса президента подозревают в даче взятки за фальсификацию экспертизы в следствии о хищении 81 млн грн Национальной гвардии. - ГПУ).

На руководителя антикоррупционной прокуратуры будут продвигать тех, кого президент считает полностью своими. Была информация, что эту должность готовят для Татарова. Одна из его неофициальных функций - собирает папки компромата на фракцию, высокопоставленных чиновников. Чтобы они голосовали за нужные Офису президента решения. Это управление в стиле Януковича - чтобы заставить человека что-то делать, на него находят компромат.

В независимость комиссии трудно верить. Там есть эксперты, которые сообщат в случае чего о злоупотреблениях. Но большинство контролирует Банковая.

Невооруженным глазом видно, как власть мешает работать антикоррупционным органам. Юристы с опытом, авторитетом не захотят участвовать в этом конкурсе.

Будущий руководитель САП должен быть опытный, упрямый. Иметь нулевую толерантность к коррупции. Адвокаты, защищающие топ-коррупционеров, получают почасово столько, сколько обычным украинцам не снилось и за месяц. Он должен быть с крепким позвоночником. Давление будет не только чрезвычайное, а тотальное.

Позицию президента Зеленского формируют руководитель его Офиса Андрей Ермак и приближенные. Они не заинтересованы в независимости САП.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"На должность будут продвигать тех, кого Зеленский считает полностью своими"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Антарктиду открыли 201 год назад

Во время пожара на балу король сошел с ума

Взорвался космический челнок "Челленджер"

Самое читаемое
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 13428
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 7 Просмотров: 11196
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 9522
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
6
 Просмотров: 8820
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 7866
Политика
4064 прокурора прошли аттестацию
4064 прокурора прошли аттестацию
Перед выборами полторы тысячи человек сменили прописку
Перед выборами полторы тысячи человек сменили прописку Просмотров: 81
Обуздать тарифы: Тимошенко становится на защиту людей
Обуздать тарифы: Тимошенко становится на защиту людей Просмотров: 1107
Россию будут судить за нарушение прав человека в Крыму
Россию будут судить за нарушение прав человека в Крыму Просмотров: 18
Зеленский получил сигнал - присмотреться к окружению
Зеленский получил сигнал - присмотреться к окружению Просмотров: 981
Больше всего комментируют
7
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 1246
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть