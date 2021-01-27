"На должность будут продвигать тех, кого Зеленский считает полностью своими"

25 января начался конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его будет проводить комиссия, которую сформировала Совет прокуроров и Верховная Рада.

Принимать документы будут до 15 февраля. Кого допустят к конкурсу, будут сдавать тесты на знание законодательства. Их будут проверять на полиграфе, будут оценивать добропорядочность и профессионализм. Кандидатам будут выставлять баллы.

Прокурором САП может быть гражданин Украины с высшим юридическим образованием, стажем работы в отрасли права от пяти лет.

В августе прошлого года 35-летний Назар Холодницкий уволился с должности главы САП. Проработал более четырех лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук, 36 лет.

- САП - одно из самых влиятельных ведомств. Может вести дела в отношении бывших президентов и топ-коррупции более чем на миллион гривен, - говорит народный депутат от "Голоса" 40-летний Ярослав Юрчишин.

- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пыталась вмешиваться в работу САП по делу Олега Татарова (заместитель руководителя Офиса президента подозревают в даче взятки за фальсификацию экспертизы в следствии о хищении 81 млн грн Национальной гвардии. - ГПУ).

На руководителя антикоррупционной прокуратуры будут продвигать тех, кого президент считает полностью своими. Была информация, что эту должность готовят для Татарова. Одна из его неофициальных функций - собирает папки компромата на фракцию, высокопоставленных чиновников. Чтобы они голосовали за нужные Офису президента решения. Это управление в стиле Януковича - чтобы заставить человека что-то делать, на него находят компромат.

В независимость комиссии трудно верить. Там есть эксперты, которые сообщат в случае чего о злоупотреблениях. Но большинство контролирует Банковая.

Невооруженным глазом видно, как власть мешает работать антикоррупционным органам. Юристы с опытом, авторитетом не захотят участвовать в этом конкурсе.

Будущий руководитель САП должен быть опытный, упрямый. Иметь нулевую толерантность к коррупции. Адвокаты, защищающие топ-коррупционеров, получают почасово столько, сколько обычным украинцам не снилось и за месяц. Он должен быть с крепким позвоночником. Давление будет не только чрезвычайное, а тотальное.

Позицию президента Зеленского формируют руководитель его Офиса Андрей Ермак и приближенные. Они не заинтересованы в независимости САП.