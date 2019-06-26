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четверг, 27 июня 2019 06:25

Москва не отпустила пленных моряков

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25 июня истек срок Международного трибунала по морскому праву, который обязал Российскую Федерацию освободить пленного украинского моряка. Москва не собирается этого делать. Говорят, у них нет войны с Украиной.

— Полномочия трибунала не распространяются на эту ситуацию, — говорит 51-летний Дмитрий Песков, пресс-секретарь русского президента Владимира Путина. — Позиция России была изложена в суде нашими представителями.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию отпустить моряка и вернуть захваченные суда. На исполнение решения дали месяц. За это время должны были закрыть уголовные производства против пленников и обеспечить условия для возвращения домой.

В прошлом году 25 ноября пограничные корабли России в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые переходили из порта в Одессе в Мариуполь. Захватили 24 моряка. Обвинили их в незаконном пересечении границы. Украинцы требуют относиться к ним как к военнопленным.

25 июня следователи Федеральной службы безопасности РФ предъявили обвинение трем морякам. За незаконное пересечение границы их по русскому законодательству могут заключить в тюрьму на шесть лет.

— Следственные действия расписаны до 9 июля. Предъявили обвинение Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзиле, — рассказывает адвокат Николай Полозов, 39 лет. — После этого защита и моряки будут знакомиться с материалами дела.

В тот же день из порта в оккупированной Керчи исчезли захваченные малые бронированные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Куда делись суда — оккупанты не разглашают.

— Украина находится в двойном правовом поле — фактически воюет с Россией, а юридически действует в состоянии мира, — говорит 60-летний Алексей Куропятник из общественной организации "Майдан иностранных дел". — Этим россияне и манипулируют в судах и международных организациях.

Если Москва не выполнит решения трибунала, морское право позволяет задерживать и проверять все русские корабли во всех портах мира.

— Россия поставила под угрозу существование всего международного порядка в морской плоскости, — говорит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, 46 лет. — Потому все могут применять против нее мероприятия — ограничивать количество кораблей, не предоставлять разрешения на стоянку судов.

Женился в русской тюрьме

26 июня в тюрьме "Лефортово" в Москве матрос 31-летний Виктор Безпальченко вступил в брак с Татьяной Шевченко, 30 лет. Она в изолятор привезла свадебный наряд себе и жениху.

— Мы планировали свадьбу в апреле 2019 года, — говорит Татьяна Шевченко. — В СИЗО нам выделили помещение для росписи.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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27
июня

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