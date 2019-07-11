Морякам предъявили обвинения

Всем 24 военнопленным украинским морякам следствие в России предъявило обвинение в незаконном пересечении российской границы. Тем временем закончились следственные действия в отношении них.

Россияне захватили 24 украинских моряка в Черном море 25 ноября прошлого года. Обвинили в якобы нарушении границы с оккупированным Крымом и отвезли в московскую тюрьму "Лефортово". Планируют приговорить к шести годам заключения.

— Следующая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела, — говорит координатор адвокатов военнопленных 39-летний Николай Полозов. — На следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей моряков. Дата заседания — 17 июля.

Президент России Владимир Путин выпустит военнопленных моряков в конце года. Зато потребует ослабления антироссийских санкций.

— Для Путина важно решить этот вопрос в контексте саммита "Большой семерки" или нормандских переговоров по Донбассу, — говорит 51-летний Павел Климкин, министр иностранных дел. — Он попытается это использовать именно в этом контексте, чтобы ослабить санкции.

Российский лидер использует украинских моряков, как разменную монету.

— Путину абсолютно параллельно, что в Украине сидят граждане его страны. Он интересуется получением лучшего положения для поднятия ставок, — говорит Климкин. — Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию.