Мир живет ностальгией по прошлому, Украина — будущим

Пытайся снова и снова. Это единственное, что я пожелал Украине и украинцам в День достоинства и свободы.

Америку, Россию, Польшу, Венгрию, Турцию или Иран можно пытаться "сделать великими снова". Потому что у них есть своя "золотая эпоха" в прошлом. История сейчас играет против них. Поэтому Трамп и Путин, Качиньский и Орбан, Эрдоган и Хаменеи пытаются остановить историю и реставрировать. В нашей новейшей истории нет "золотого века". В прошлом нас ждет пепелище. Руина, а не ренессанс. Поэтому мы обречены вовсю крутить педали, чтобы не упасть. А когда падаем — подниматься. Пытаться снова и снова. Потому что для нас история — это будущее, а не прошлое. Это шанс построить свой дом с нуля.

Да, мы ежедневно делаем множество глупостей. Талантливо меняем плохое на худшее. Но когда кажется, что Украину забетонировали или заморозили, откуда у нас берутся силы на еще одну попытку. На еще одну ошибку или эксперимент. Мы встаем на ноги - и идем вперед. В который раз бьемся лбом о стену, но не теряем веру, что выход есть.

Мир забуксовал. Все больше живет ностальгией по времени, когда великим "хотелось и моглось". Украинцам она чужда. Потому что в том прошлом не было места для Украины. Поэтому так бурно и отчаянно мы спорим о будущем. Наш корабль так носит по волнам истории, нас всех так тошнит от этого исторического шторма именно из-за нехватки исторического якоря. Из-за неизвестности маршрута и отсутствия "родной гавани", в которую можно вернуться.

Мы обречены или создать собственное будущее, либо сойти на берег исторического процесса. Третьего не дано. Но пока мы будем пытаться снова и снова, история на нашей стороне.