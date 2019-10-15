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среда, 16 октября 2019 07:00

"Марафон не повлияет на рейтинг"

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- Зеленский хотел показать открытость и снизить градус противостояния между Офисом президента и прессой. Сделать из этого шоу. Продемонстрировать, что он - выносливый, - говорит политический консультант 54-летний Алексей Ковжун.

- Предложенный формат для общества неудобен. Когда сказано миллион слов, то на самом деле не сказано ни одного. Важные вопросы утонули в большом количестве других.

Президент производил впечатление искреннего человека с быстрым умом и невероятной уверенностью в себе. Но, к сожалению, его окружение разбирается в политических процессах на уровне столичного таксиста. Это тревожит. Однако есть надежда, что они таки выучатся. Ошибкой для команды Зеленского было считать, что люди, которые вышли на протесты, - это политический проект прошлой власти.

Марафон не повлияет на рейтинг Зеленского. Его избиратели останутся благосклонны. А те, кого беспокоит ситуация, непонятные шаги власти, и дальше будут встревожены.

И этот день показал, что мы - не Россия. Не было журналистов, которые спрашивали президента: "Скажите, как вам удается быть таким классным?"

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