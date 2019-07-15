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вторник, 16 июля 2019 05:40

Ляшко добился ратификации соглашения с Израилем, что принесет Украине два миллиарда долларов

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В последний рабочий день парламент ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Иерусалиме встретился с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Пообещал ускорить ратификацию этого соглашения.

— Это даст возможность привлечь почти 2 миллиарда долларов в нашу экономику и создать десятки тысяч рабочих мест. В международной политике Украине надо бороться за каждую возможность заработать, а не побираться по кредитам, - говорит Ляшко.

За полгода во въезде в страну отказали 2,5 тыс. наших граждан. Народный депутат обсудил с премьером Израиля и эту проблему. А по результатам разговора на следующий день представители правительств обеих стран в Киеве подписали декларацию об упрощении процедуры пересечения границы украинцами.

Ляшко пообещал Нетаньяху способствовать привлечению израильских компаний к добыче украинского газа, чтобы преодолеть монополии на рынке и снизить тарифы для украинцев.

— Израиль имеет огромный опыт новых технологий. Привлечение американских, израильских, других компаний создаст конкуренцию и снизит монополию на газодобычу. А значит-увеличит добычу собственного газа. Украинцы смогут меньше платить за коммуналку, — добавляет Олег Ляшко.

Лидеру Радикальной партии интересен опыт Израиля в аграрной сфере. В стране запрещена продажа земли, взамен государство предоставляет масштабную поддержку сельхозпроизводителям. Ляшко считает, так должно быть и в Украине.

— Землю в Израиле не продают, но их сельскохозяйственное производство наиболее успешно. Потому что крестьяне могут брать в лизинг технику, дешевые кредиты и имеют полную государственную поддержку. А что предлагают украинским крестьянам? Забрать землю, чтобы они ходили батраками. Поэтому мы категорически против продажи земли иностранцам. А за то, чтобы применять опыт Израиля в поддержке сельхозпроизводителей, восстановлении агропереработки и животноводства в селе, — говорит парламентарий.

Израильский премьер поблагодарил Олега Ляшко за дружбу.

Автор: Ирина ПАРХОМЕНКО
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