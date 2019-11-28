Кремль хочет избежать ответственности за преступления

Россия вышла из Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин 12 ноября.

Женевские конвенции 1949 года - это сборник международных соглашений по правилам ведения войны. В документе Россия признала недействительными - Протокол 1 и Протокол 2, касающиеся защиты жертв международных и немеждународных вооруженных конфликтов. В этих документах говорится об обращении с пленными и гражданскими лицами, которые не воюют. В частности запрещается совершать насилие по отношению к ним и медикам. Также речь идет о наказании лиц, нарушающих нормы документа.

Из Женевской конвенции Россия не вышла, а только прекратила работу комиссии, которая устанавливала факты военных преступлений. Об этом говорит 38-летний Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Крыму

- Эта комиссия - достаточно формальный орган. Ее полномочия в свое время признал Советский Союз. Москва прекратила работу комиссии, чтобы избежать ответственности за свои преступления. Пока сознательной реакции на это ни со стороны Украины, ни мира не было.

- Женевские конвенции действуют на основе взаимности. Если россияне из них выходят, то их военные не будут иметь защиты, попав в плен, - добавляет Бабин.

Кремль в любом случае будет отвечать за совершенные преступления.

- Ответственность за преступления, которые РФ совершила на время пребывания в Женевской конвенции, с нее никто не снимает, - добавляет Борис Бабин.

Право конвенции своеобразное: прямых механизмов международной ответственности не существует. Есть Римский статут и международное уголовное право. Но РФ не является членом Римского статута и все действует из-за того, что Украина подает туда заявления.