Избиратели должны определить - какая политика правительства им нужна

Выборы 21 июля - отправная точка изменений. Это момент истины, когда каждый избиратель своим голосом берет на себя ответственность за будущее страны. В этот момент украинцы принимают участие в формировании парламентской коалиции. Каждый должен выбирать: или поддержать партию, которая, наконец проведет изменения, которых все ждут, или сыграть в очередную лотерею и сетовать на несбывшиеся мечты.

Не каждая партия имеет план действий, видение пути и принципы, за которые команда готова идти до конца. Из всех партий и новых политических проектов в избирательном списке - только всеукраинское объединение "Батьківщина" разработало совместно с экспертами пошаговый план изменений во всех отраслях, с учетом национальных интересов и вызовов, которые стоят перед страной.

"Батьківщина" имеет план даже на первые 100 дней с показателями изменений, которых ждут украинцы. В нем - ответы на больные вопросы: как решить проблему тарифов; защитить украинскую землю от скупки иностранцами; эффективно бороться с коррупцией; как провести деоффшоризацию и обеспечить, чтобы выведенные за границу средства работали на отечественную экономику, а олигархи начали платить налоги; как внедрять настоящую медицинскую реформу.

Важно учитывать, что есть принципиальные вещи, которые никто, кроме партии "Батьківщина", не сделает. Политическая сила Юлии Тимошенко хочет предложить план изменений в качестве основы для коалиции в новом парламенте. Он может превратиться в "дорожную карту" быстрых изменений для страны.

И чем больше людей проголосует за "Батьківщину", тем больше у него будет возможностей убедить других и принять важные решения.

- Поддерживая "Батьківщину" - вы поддерживаете увеличение пенсий и зарплат, обеспечение людей правом получать медицинскую помощь без поборов, вызвать врача на дом, не платить за препараты, прописанные врачом. Голосуя за "Батьківщину" - вы голосуете против распродажи украинской земли и национального достояния. И за уничтожение коррупционных схем, наказание для тех, кто пять-десять лет обворовывал страну, - отмечает Юлия Тимошенко.

Избиратель должен учитывать и то, что голос, отданный за непроходимые политические проекты, фактически пропадет - достанется партиям, которые исповедуют другие принципы.

Каждый голос на досрочных парламентских выборах за "Батьківщину" - это и голос за снижение тарифов. Партия третий год подряд последовательно борется в суде за возвращение к справедливым тарифам. По иску лидера партии Юлии Тимошенко Шестой апелляционный суд признал постановление правительства Порошенко-Гройсмана по повышению цен на газ незаконным. Это второе правовое решение, которое поможет пересмотреть тарифы.

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко отмечает: все граждане имеют право обжаловать незаконно установленные тарифы. Считает, что судебные решения позволяют президенту, не дожидаясь выборов, наложить вето на решение Кабинета Министров и снизить тарифы. Если глава государства не решится, это может сделать новое правительство после выборов.

В "Батьківщині" признаются, будут убеждать будущих партнеров по коалиции действовать именно так. Для этого партия стремится иметь как можно более мощное представительство в будущей Верховной Раде. Несмотря на существенные различия у "Батьківщини" с партиями "Слуга народа" и "Голос" по снижению тарифов, Юлия Тимошенко готова идти на сотрудничество с ними, чтобы отстаивать интересы людей.

- Мы действительно имеем разные позиции с этими политическими партиями. "Слуга народа" не говорит о тарифах, а в "Голосе" заявляли, что надо не на тарифы смотреть, а повышать доходы. Мы же считаем, что надо и доходы поднять, и стоимость коммуналки снизить, - отмечает лидер "Батьківщини".

Юлия Тимошенко объясняет: уменьшение тарифов - это ключевое решение. Оно восстановит справедливость для каждой украинской семьи, которая годами переплачивала за газ. Государство прекратит вытаскивать из кармана простых людей последние копейки, и украинцы наконец смогут покупать товары и услуги отечественных производителей, тем самым стимулируя развитие экономики.

Еще одной точкой разногласий в возможной коалиции со "Слугой народа" и "Голосом" в "Батьківщині" признают нежелание повышать пенсии, продлевать мораторий на распродажу земли и пересматривать медицинскую реформу. Впрочем, лидер партии считает, что создание с молодыми политическими проектами коалиции в следующем парламенте обезопасит новую власть от ошибок и выведет Украину на путь устойчивого развития.

- Возможно, они действительно не до конца разобрались и изучили европейский опыт, - предполагает Юлия Тимошенко. - Но тем важнее присутствие "Батьківщини" в коалиции и правительстве. Украинцы должны понимать, что каждый голос, отданный нашей команде, увеличивает возможности для преобразований в интересах людей - и не только в вопросах тарифов или медицинского страхования.

Каждый голос за "Батьківщину" - это поддержка ответственного государственного отношения к нашему уникального ресурсу - сельскохозяйственной земле.

"Батьківщина" обещает ввести европейскую модель фермерства, которая, по расчетам экспертов, принесет ежегодно государству 180 млрд долларов. Главная задача - передать землю фермерам, а не корпорациям. Так сделали в Канаде, Израиле и Японии, где, кстати, земля не продается. Ее отдают в аренду.

Урегулирование вопроса земли поможет решить проблему продовольственной безопасности для государства, возродить село, сделать прорыв в сельском хозяйстве.

И эксперты, и украинцы в ходе опроса называют Юлию Тимошенко лучшим кандидатом в премьер-министры. С новым президентом должен работать опытный, профессиональный премьер, который будет заботиться о людях. Этот премьер уменьшит тарифы в два раза, защитит землю от олигархов, восстановит возможность вызвать врача на дом.

Минимальная пенсия должна составлять 3094 гривны

Юлия Тимошенко считает, что минимальную пенсию нужно увеличить хотя бы до прожиточного минимума, который составляет 3094 гривни. Это вопрос достоинства человека - предел, ниже которого не может быть пенсия ни одного украинца.

Политик будет отстаивать переход к европейской - персонифицированной - пенсионной системе, которая позволит пенсионерам самим распоряжаться средствами и существенно увеличивать размер выплат.

- Эта система предусматривает, что с момента, когда человек пошел на работу и стал платить пенсионные взносы, они начисляются на его частный счет в государственном банке. Банк гарантирует сохранность средств и начисляет на них проценты, - разъяснила лидер "Батьківщини".

Благодаря персонифицированной системе, граждане европейских стран, выйдя на пенсию, путешествуют по миру или начинают семейный бизнес. Наша солидарная пенсионная система позволяет людям только выживать. Это унижает украинцев, не давая никакой перспективы, объясняет Тимошенко.