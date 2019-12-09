Из Минздрава увольняется часть работников

6 декабря руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко заявила, что уйдет с поста до конца года. Вместе с ней почти весь директорат — 10 работников.

25 ноября об отставке заявил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

"Вчера они перешли черту, которую я для себя ставила, — пишет Ирина Литовченко в "Фейсбуке". — До конца года я покину министерство вместе практически со всей командой. Причина — ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Минздраве".

За день до этого заявления с официального сайта попросили удалить все упоминания о команде предыдущего руководителя министерства Ульяны Супрун, говорит Литовченко. В девять вечера дали поручение сообщить на странице Минздрава в "Фейсбуке", что произошел технический сбой.

Ирина Литовченко победила на открытом конкурсе и возглавил управление в феврале 2018-го. На государственную службу пришла из общественного сектора, она соучредитель благотворительного фонда "Таблеточки", который помогает онкобольным детям и их семьям.

Директорат стратегического планирования — один из пяти в министерстве. Имеет две экспертные группы. Долгосрочно планирует работу, занимается бюджетированием, прогнозирует последствия решений Минздрава. Отвечает за международное сотрудничество, распределяет донорскую помощь.

- Люди уходят с ключевых должностей в здравоохранении на национальном уровне. Это свидетельствует о непонимании и конфликтах с новой политической командой, — говорит эксперт по охране здоровья 32-летняя Светлана Бубенчикова.

— Такие процессы — не в пользу реформы. Министерство должно прекратить отвлекаться на кулуарные игры и манипуляции. За это несет ответственность руководство. Зоряна Скалецкая тесно сотрудничает с профильным комитетом Верховной Рады. Ульяна Супрун действовала максимально автономно и решительно.

Сегодня важно подготовить медицинские учреждения к новым условиям финансирования. И это, в основном, зависит не от министерства или Национальной службы здоровья, а от руководителей и владельцев заведений. Из публичных заявлений руководства парламентского комитета и Минздрава мы слышим, что реформа необратима. Однако во время последнего заседания комитета провалили законопроект о параллельном импорте лекарств, который снизил бы на них цены в аптеках. Это тревожный сигнал.