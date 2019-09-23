Генпрокуратура станет Офисом генерального прокурора

19 сентября Верховная Рада приняла закон об изменениях в органах прокуратуры.

- Проведем переаттестацию прокуроров. Это позволит обновить и очистить кадровый состав, - говорит генеральный прокурор 42-летний Руслан Рябошапка. - Привлечем международные организации, иностранных экспертов, представителей гражданского общества, чтобы процесс был открытій и в очередной раз не превратился в профанацию.

Генеральную прокуратуру переименуют в Офис генпрокурора, региональную прокуратуру в областную, местную - в окружную. Военной прокуратуры не будет. Генпрокурор имеет право создавать специализированные подразделения при необходимости.

Общее количество работников сократят с 15 тыс. до 10 тыс.

Меняются требования к должности прокурора областного уровня. Кроме трех лет стажа в области права, надо иметь высшее юридическое образование и владеть государственным языком. Два последних требования обязательны и для работника Офиса генпрокурора.

Генеральный прокурор должен иметь пять лет опыта в области права. Раньше достаточно было работать в законодательном или правоохранительном органе. Вместе с документами на должность прокурора надо подать декларацию добропорядочности.

Оклад прокурора окружной прокуратуры составит 15 прожиточных минимумов - 28 815 грн. Генпрокурора - до 48 958,5 грн, его первого заместителя - до 43 222,5 грн.