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вторник, 23 июля 2019 07:20

"Есть три-четыре кандидата на премьер-министра. Тимошенко там нет"

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- Покажите, что на дне сумки. Ножи, газовые баллончики? - спрашивает охранник при входе в конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве. 21 июля здесь работает медиацентр избирательного штаба партии "Слуга народа".

Журналистам дают именные беджи. Надо пройти через рамку металлодетектора. Для гостей и журналистов входы отдельно.

В пресс-центре на третьем этаже места на диванах со столиками заняты. Они удобны для работы.

В конференц-зале установлен большой экран. На нескольких десятках небольших мониторов транслируют включения с украинских телеканалов. Они чередуются с рекламными заставками "Слуги народа".

Около 15:30 начинается брифинг. Включают видеосвязь с мажоритарщиками из округов. Первым выступает "кварталовец" Юрий Коряченков из Кривого Рога. Далее включения из Киева, Харькова и Одессы.

- Несколько дней идет подкуп. Оппоненты предлагали людям деньги. Часть до выборов дали. Часть обещали после, - говорит одессит Артем Дмитрук.

Ближе к вечеру приезжает 53-летний Александр Ткаченко, генеральный директор медиахолдинга "1+1 медиа", в партийном списке идет девятым.

- Я наблюдаю за политикой в Украине с начала 1990-х. Никогда еще не было таких возможностей, как сейчас. Перезагрузка даст возможность прийти к власти молодому поколению, - говорит Ткаченко.

- Я знаю, кто может быть следующим министром обороны. Но как только кто-то появляется как потенциальный кандидат, его мочат. На белое говорят черное. Это гражданский человек, как и положено по закону, - говорит 40-летний Давид Арахамия, предприниматель, секретарь Национального инвестиционного совета. Четвертый в списке партии.

- Коалиционное соглашение нарабатывается. Мы стараемся заложить то, что нужно стране. Главные пункты касаются нацбезопасности и обороны. Не будем объединяться с не проукраинскими силами. Никаких Медведчуков.

Премьер-министром должен стать профессиональный человек с экономическим опытом, имеющий авторитет среди западных партнеров. Есть три-четыре кандидата. Тимошенко там нет.

Военным путем мы войну не завершим. Надо сочетать политическое давление, военное, развитие армии и экономическую безопасность. В серой зоне должно быть много крупных предприятий из Германии, Китая, Франции, Америки. Большие деньги всегда найдут способ, как достичь мира. Должны дать им все, что можем: большие льготы, преимущества.

Лидер партии Дмитрий Разумков выходит к журналистам в костюме и красном галстуке.

- Будет монополия власти - у вас президент, будет и большинство, и правительство. Как вас контролировать?

- Мы планируем принять закон об импичменте, убрать депутатскую неприкосновенность, дадим возможность досрочно складывать полномочия и отзыва депутатов. Я сторонник закона об оппозиции. Она не должна быть критиканом, а нести ответственность.

Разумков участвует в дискуссионной панели. 44-летний Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики уточняет, что пришел в качестве гостя.

- Мы начали сотрудничать с несколькими партиями об образовании народных депутатов. Уже несколько недель работаем со "Слугой народа", - говорит Милованов. - У нас есть недельная программа, которая начнется через 7-10 дней. Депутатов будут обучать лучшие специалисты страны.

В 19:45 все собираются в зале для брифинга. Через 15 мин. должны объявить результаты Национального экзит-пола. На баре разливают вино. Слышно, как расставляют бокалы. Фотографы плотно занимают места у сцены. Душно.

Дмитрий Разумков приглашает на сцену президента Владимира Зеленского. Тот в голубой рубашке, джинсах и белых кроссовках. Поднимается в сопровождении главы президентского Офиса Андрея Богдана, помощника Сергея Шефира, гендиректора "1+1 медиа" Александра Ткаченко и еще нескольких человек. Вместе отсчитывают время до обнародования результатов опроса. На экране появляются названия пяти партий, которые, вероятно, проходят в Верховную Раду. "Слуга народа" - на первом месте с 44,4%. Взрываются хлопушки, конфетти летит на сцену.

- 73 процента (с таким результатом Зеленский победил на выборах президента. - ГПУ) было бы лучше. Но каждый из нас благодарен народу Украины за поддержку, - говорит 41-летний Владимир Зеленский. - Это большое доверие и большая ответственность. Мы не подведем.

Наши приоритеты - прекращение войны, возвращение пленных и победа над коррупцией. Думаю, что все законодательные инициативы, которые мы обещали украинцам, сделаем. Сегодня нашей команде можно расслабиться, но не сильно. Потому что завтра утром надо работать, - говорит Зеленский.

- Это должен быть гуру в экономике, который не был в политике, - так отвечает на вопрос, видит ли Святослава Вакарчука во главе правительства. - Что касается посадок, мы занимаемся этим вопросом. Появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над обещаниями, которые я давал в течение предвыборной кампании.

По дороге к выходу фотографируется.

Разумков выходит к журналистам. Его обступают, задают много вопросов.

- Вы будете председателем парламента?

- Давайте подождем, - говорит Дмитрий Разумков.

- Досрочные местные выборы будут?

- Президент сказал - не расслабляться.

55 гривен стоила вода в стеклянной бутылке в медиацентре избирательного штаба партии "Слуга народа". Бесплатная в пластиковой таре быстро закончилась. Также работал бар с бесплатными напитками, кофе, чаем. Угощали печеньем со злаками. Алкоголь можно было купить. Впоследствии гостям предлагали бургеры. Официанты разносили картофель фри, мясные рулеты, овощи гриль.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК
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