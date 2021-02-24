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четверг, 25 февраля 2021 06:11

"Если Зеленский на этом остановится, получит сильных врагов"

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- У нас достаточно доказательств, что эти люди финансируют боевиков. Служба безопасности Украины предоставила все документы, - говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны 58-летний Алексей Данилов 19 февраля в эфире одного из телеканалов. За несколько часов до этого СНБО принял решение о санкциях за финансирование терроризма в отношении сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще шести физических лиц и 19 юридических лиц.

Ограничения будут действовать три года. Предполагается блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, аннулирование разрешений на пользование недрами. Должны вернуть в государственную собственность нефтепровод Самара - Западное направление, 1433 км которого проходит по территории Украины. Его эксплуатирует компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком.

Под ограничения попали россияне Константин Вацьковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк, Михаил Попов. А также Наталья Лавренюк - гражданская жена нардепа из ОПЗЖ Тараса Козака. На его активы наложили санкции незадолго до этого. Закрыли три канала "112 Украина", "Ньюзван" и "Зик".

- За этим решением стоят два фактора. Первый - катастрофическое падение рейтинга Зеленского и перетекание его электората к ОПЗЖ. Второй - давление внешних партнеров. Они показывают, что если Зеленский и дальше будет подыгрывать пророссийским силам, то они не смогут помогать Украине. Президент понимает: один на один с Россией он проиграет. Поэтому начал заигрывать с патриотическим избирателем, - считает народный депутат восьмого созыва 46-летний Борислав Береза.

- Но, кроме санкций, должны были объявить подозрения. Должны быть действия, а их нет. "Спортмастер" (сеть магазинов попала под санкции, поскольку ее учредителем является сингапурская компания, которая работает в Крыму. Главный офис - в Москве. - ГПУ) продолжает работать. Так где санкции за финансирование терроризма?

Дело будет тянуться или развалится. Если Медведчук подаст в Европейский суд по правам человека, он, вероятно, выиграет. Тогда пророссийские силы укрепится.

Путин будет защищать кума. Может быть что угодно - от убийств украинцев на Донбассе до перекрытия потока энергоносителей. Но Украина должна защищать свои интересы.

- Президент за два года потерял рейтинг и доверие избирателей. Санкции - это правильное направление, чтобы восстановить доверие. Но этого мало, - говорит политолог 55-летний Сергей Гайдай.

- Надо продолжить привлекать к ответственности наиболее токсичную и коррумпированную часть украинского политикума. Это должны быть лидеры этого лагеря, как Медведчук. Но Зеленскому необходимо построить полностью новую судебную систему, правоохранительные органы, прокуратуру, создать заново СБУ. Это большой путь. Санкции - это не волшебная кнопка, которая вернет надежду его избирателям, которые ожидали радикальных изменений. И не единственный путь бороться с врагами. Надо вернуться к построению свободной экономики, запустить ее. Начать перестраивать государственные институты, чего давно ждали украинцы.

Если Зеленский остановится на санкциях, через месяц эффект от них утихнет. Более того, он получит сильных врагов - они уже начинают его критиковать. Если это действие будет единственным, то нельзя ожидать, что политический расклад сильно изменится.

Автор: Екатерина КОБА, Ирина ПАТЛАТЮК
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