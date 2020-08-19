Если на местных выборах "слуги" проиграют, партия посыплется

- От людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация уволиться. И уволить еще 4 членов комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа, - говорит председатель Центральной избирательной комиссии 40-летний Олег Диденко сайту "Украинская правда".

14 августа издание "Зеркало недели" сообщило, что, якобы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак требовал от председателя и 4 членов ЦИК написать заявления, потому что они вроде бы "люди Богдана" (бывший руководитель Офиса президента. - ГПУ). В ОП эту информацию опровергли.

Речь шла об отставке председателя Олега Диденко, секретаря Елены Гатауллиной, заместителя Виталия Плукаря, членов комиссии Оксаны Боярчук и Владимира Перепелюка, по данным журналистов. Их утвердила Верховная Рада в октябре прошлого года по квоте "Слуги народа". В комиссии работают 17 членов. 12 из них - от президентской партии.

Членов Центризбиркома назначают на 7 лет.

25 октября в Украине пройдут местные выборы.

- На Банковой продолжаются внутренние споры. Не только по ЦИК, но и по многим другим вопросам, - говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, 47 лет.

- Офис президента напоминает подростков. "Люди Богдана", "люди Ермака" - это мелочные политические игры. Многие решения власть принимает на эмоциях: нравится - не нравится.

Есть опасный прецедент. Впервые за много лет факты прямого давления на членов ЦИК. Украина может получить репутационный удар.

Пока нет оснований говорить, что Олег Диденко или комиссия кому-то перешли дорогу. Выборы только стартовали, принципиальных решений не было. ЦИК честно выполняет свою работу, активно участвовала в разработке изменений избирательного законодательства. Озвучивали позицию относительно проведения выборов в условиях коронавируса. Тогда как Министерство здравоохранения и главный санитарный врач молчат.

Любые ротации в ЦИК на выборах вызывают подозрение, что власть хочет фальсифицировать их результаты. Это история с уголовной основой. Давление на Центризбирком - это 344-я статья Уголовного кодекса, до 2 лет тюрьмы. Офис президента должен объяснить, кто общался с Диденко и членами комиссии. Эту историю так оставлять нельзя. Должна быть реакция со стороны Антикоррупционного бюро, открыто производство. А парламентские фракции должны заслушать правоохранителей.

- В Офисе президента нервозная ситуация. Прогнозируют провал "слуг" на местных выборах. Поэтому хотят иметь подконтрольную ЦИК, - говорит политтехнолог 44-летний Алексей Голобуцкий.

- Представители "Слуги народа", по социологии, не выигрывают выборы на пост мэра в одном областном центре. Неутешительные прогнозы и по горсоветам. Если на местных выборах "слуги" проигрывают, партия посыплется.