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пятница, 10 января 2020 00:05

Для экономического прорыва не хватает настоящей налоговой реформы

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"Мы смогли создать генеральный план для страны — что и как делать в следующие пять лет. Если коротко, он звучит так: с весны 2020-го начинаем Большое строительство, — пишет премьер-министр 35-летний Алексей Гончарук в статье на сайте "Экономическая правда".

В этом году правительство планирует сдать в эксплуатацию по 100 детских садов, школ, стадионов и 25 центров срочной помощи. Преодолеть рейдерство. Получить в бюджет 12 млрд грн от приватизации государственных предприятий. Предоставлять бизнесу кредиты под 5%, 7% и 9% годовых на открытие дела. Подписать соглашения с Евросоюзом о свободной торговле и начать государственную программу поддержки экспорта. За пять лет сделать, чтобы все государственные услуги были доступны в интернете.

1 апреля заработает второй этап медицинской реформы. Охватит специализированную помощь, паллиативную, реабилитацию и программу "Доступные лекарства". 2020 - й должен стать годом термомодернизации домов (комплекс мер, сокращающих потребление энергии. — ГПУ). Монетизированные субсидии оставят.

Правительство Гончарука сформировали в августе 2019-го. Кроме премьер-министра, в нем работают два вице-премьера и 16 министров.

— Планы Кабмина неплохие, — говорит экономист Владимир Дубровский, 57 лет. — Но для прорыва многого не хватает. Например, настоящей налоговой реформы. Администрирование налогов остается самым большим препятствием для бизнеса.

До сих пор отчитываются: выполнили план по сбору налогов, спасли бюджет. То есть не налогоплательщики наполняют бюджет, а налоговая. Это азаровская (Николай Азаров возглавлял правительство в 2010-2014 годах при президентстве Виктора Януковича, в 2006-2007 годах — первый вице-премьер и министр финансов. — ГПУ) идеология, преодолевать ее никто не собирается. Нет перезагрузки в этой сфере. Изменилась незначительная часть работников налоговой. Остальные - те же азаровские, клименковские (Александр Клименко-экс-министр доходов и сборов в 2012-2014 годах. Представитель олигархического клана, известного как "семья Януковича". — ГПУ) кадры, которые кошмарили бизнес. Не слышать об уменьшении нагрузки на фонд заработной платы.

Все, о чем говорит Гончарук, не начнет работать без правосудия. Можно сколько угодно строить инфраструктуру, создавать электронные сервисы, бороться с рейдерством. Но его не преодолеют, если не будет справедливого честного суда.

На Кабмин давит Офис президента. Зеленский продолжает плохую традицию предшественников. Вместе с руководителями ОП вмешивается в работу министров. На Банковой (улица в Киеве, где расположен Офис президента. - ГПУ) фактически есть теневое правительство. Это нарушает систему сдерживаний и противовесов.

Есть общее с Нацбанком достижение правительства: снизилась учетная ставка (один из инструментов денежно-кредитной политики. Влияет на стоимость кредитов — чем выше ставка, тем дороже займы для населения. В декабре НБУ снизил ее до 13,5%. — ГПУ). Но это больше связано с макроэкономической стабильностью, которая сохраняется длительное время. Это заслуга предыдущих правительств.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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