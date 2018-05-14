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"Девушка не голосовала. Поговори с ней, ты в этом заинтересован"

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"В декабре 2016-го Онищенко показал его переписку с нардепами Кононенко, Березенко и Макаром Пасенюком — финансистом президента. Аудиозаписи пообещал предоставить позже", — написал журналист 40-летний Дмитрий Гнап в "Фейсбуке" 11 мая.

Накануне проект "Следствие. Инфо" обнародовал сообщения из телефона нардепа-беглеца Александра Онищенко, 49 лет. Там идет речь о голосовании в Верховной Раде в обмен на деньги. Интервью с Онищенко записали полтора года назад на курорте Куршавель во Франции.

Через Онищенко окружение президента Порошенко передавало информацию в Верховную Раду, за что нужно проголосовать. После позитивного результата рассчитывались. Переписывались с Онищенко народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко, Сергей Березенко и финансовый советник президента Макар Пасенюк. В частности, они просили Онищенко договориться о поддержке отдельных законопроектов фракцией "Батьківщина". Он после этого якобы вел переговоры с Юлией Тимошенко.

Вся переписка — на русском языке. Порошенко называют "первым", Юлия Тимошенко — это "тетя", "мадам", "барышня", "девушка". $1 млн — это "книжка" и "единичка", деньги — "документы", "кислород", "подарок". Например, Кононенко просит "Отдать девушке единичку", а в другом письме — надавить на Тимошенко во время голосования: "Сегодня завалили мой закон 2131а (изменения к закону о договоре о распределении продукции. — ГПУ). Девушка не голосовала. Завтра будет ставиться на повторное. Поговори с ней, ты в этом заинтересован".

Березенко, Кононенко и Тимошенко отрицают эту информацию. В пресс-службе Пасенюка заявили, что такой переписки не существует.

"Шел месяц за месяцем, Онищенко кормил нас пустыми обещаниями о записях, очевидно, ведя какую-то свою игру. В конце прошлого года, так и не дождавшись обещанных "пленок", мы начали тщательно работать с перепиской в телефоне Онищенко, — продолжает Дмитрий Гнап. — В Куршавеле он был зол на Тимошенко за то, что она лично и часть ее фракции поддержали снятие с него депутатской неприкосновенности. Не возражал против передачи нам "маленьких тайн" по сотрудничеству Тимошенко с окружением президента. Заявил в интервью, что был посредником между ними. Через полтора года его давняя знакомая Юлия Владимировна — фаворит президентских гонок. Думаю, при Тимошенко-президенте Онищенко уже видит себя министром коневодства Украины".

"Интересно все повернулось. Да, Гнап был у меня полтора года назад. Брал интервью по коррупции Порошенко. Телефона моего в руках не держал. Я пообещал ему переписку — но позже. А на выходе — смонтированный ролик, вырванные слова из контекста. Что же получается?" — пишет в "Фейсбуке" Александр Онищенко после выхода материала 11 мая. Впоследствии удалил заметку.

Онищенко убежал из Украины почти два года назад. Сразу после этого Верховная Рада сняла с него неприкосновенность. Его обвиняют в разворовывании средств во время добычи и продажи газа. Якобы нанес ущерб государству на 1,613 млрд грн. Из-за границы Онищенко заявил, что имеет записи разговоров из кабинета президента Порошенко. Написал на эту тему книжку "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". С семьей живет в Испании.

— Никого не удивляет, что в Верховной Раде покупают голоса. Народные депутаты, которых назвали, не решают вопросы самостоятельно. Пока есть связи с высшим политическим руководством государства — им ничего не грозит, — говорит политолог 34-летний Петр Олещук.

— Если власть изменится, с этих нардепов сделают козлов отпущения. Помним самоубийство Михаила Чечетова (был первым заместителем главы фракции Партии регионов. Руководил голосованиями "регионалов" в парламенте. В феврале 2015-го выбросился из окна собственной квартиры на 17-ом этаже в Киеве. — ГПУ), который считал голоса во время принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года. Он был куратором определенных парламентских групп во времена Януковича.

У Порошенко отрабатывают план, будто через Онищенко работают иностранные враждебные силы. Насколько это будет эффективно — покажут выборы.

— Украинцы видят — все продается и покупается. Страной управляют абсолютно циничные люди. На кого не посмотришь — или работают на Кремль, или ворюги, — говорит философ 63-летний Игорь Лосев.

— Нужно в корне изменить элиту. Потому что теперешняя — развращенная, продажная. Эти люди не понимают, в какой момент пришли к власти. Решается судьба государства и нации. Они не способны эффективно руководить страной. Можем потерять ее из-за гнилой элиты.

Порошенко будет пытаться во второй раз стать президентом. Как это возможно, представить трудно. Потому что его рейтинг — мизерен. Может надеяться только на какую-то авантюру. Если бы Петр Алексеевич был человеком чести, то в последний год на должности работал бы на страну как проклятый. Чтобы сделать для нее хоть что-то полезное.

От этого компромата выигрывают все оппоненты Порошенко. Государство проигрывает.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА, Назар ВАЛЬЧУК
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