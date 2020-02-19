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четверг, 20 февраля 2020 07:40

"Аваков стал вторым человеком после президента"

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56-летний Арсен Аваков шесть лет занимает пост министра внутренних дел. Его назначили исполняющим обязанности 22 февраля 2014-го. Через пять дней — возглавил министерство.

Аваков работает в четвертом Кабинете министров — был в двух правительствах Арсения Яценюка, премьер-министра Владимира Гройсмана и нынешнем — во главе с Алексеем Гончаруком.

В 2015-м проводил реформу. Создали Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, сервисные центры МВД. Ликвидировали пожарную инспекцию. Заработала единая линия 102 и кол-центр Нацполиции. Министерство координирует работу Государственной пограничной службы.

До Кабмина дважды был народным депутатом от "Батьківщини" и "Народного фронта". Пять лет руководил Харьковской облгосадминистрацией. Занимался банковским, строительным, нефтегазовым бизнесом, теплоэнергетикой.

За 2018 год задекларировал три квартиры в Харькове и области, более сотни картин, коллекции монет, более 750 вин, библиотеку книг, журналов, печатных изданий XVIII–XXI вв. Имеет акции футбольного клуба "Металлист", фирму в Италии. С женой Инной имеют в банках и наличными совокупно более 62,1 млн грн.

— Аваков талантливый администратор и политик. Умеет находить баланс, держать позицию, которая не позволяет другим игрокам выбить его, — говорит политический обозреватель 55-летний Леонид Швец.

— В последние годы пятый президент Петр Порошенко был недоволен Арсеном Борисовичем. Тот был для него серьезным оппонентом.

Аваков руководит Нагцвардией, полицией. В такой силовой орган нельзя поставить любого. Не каждого примут и не каждый справится. Аваков укрепился в этой системе, знает ее от и до.

Зеленскому действительно некем заменить действующего министра. Так, чтобы МВД было управляемо, не начался саботаж. Президент еще не укрепился во власти, не почувствовал ее. Опасается остаться один на один с силовиками. Легче договориться с Аваковым. Поэтому сейчас они союзники, хотя и ситуативные. Вопрос, кем его заменить, Зеленскому мозолит. Вплоть до того, что: "Скажите мне на кого я заменю". Хочет, чтобы вокруг были люди, которым доверяет. Аваков к таким не относится.

В политике он сейчас не мощный. Его влияние ограничено министерством и выстроенными связями.

Зеленскому надо избавиться от министра Авакова в этом году. Лакмусовой бумажкой будет дело Шеремета. (Исполнительный директор портала "Украинская правда" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под машину. 12 декабря прошлого года стражи порядка сообщили о задержании трех подозреваемых в убийстве — враче и волонтере Юлии Кузьменко, музыканте Андрее Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь. Привели противоречивые доказательства их причастности. Несколько раз люди выходили на протесты против таких действий полиции. — ГПУ).

— Аваков сконцентрировал почти неограниченную власть. При Порошенко был вторым человеком в стране. Так же теперь при Зеленском, — говорит волонтер 34-летний Роман Синицын.

— Следует отдать должное его способностям к интригам, захвату сфер влияния. И одновременно замыливание глаз властным элитам.

В прошлом году в сентябре из-под влияния Авакова собирались забрать Нацгвардию. Говорят, он устроил истерику в Офисе президента и решение откатили.

Не понятна судьба реформы полиции. Ее фактически провалили в 2016-м на этапе так называемой аттестации. Более 90 процентов сотрудников, которых уволили аттестационные комиссии, восстановились через суды. А к ним были вопросы по поводу коррупции, крышевания проституции, казино, наркоторговли.

Единственное, что сделано с помощью международных доноров, реформаторов из Грузии - патрульная полиция. Однако в последние годы оттуда наблюдается отток кадров. Патрульная полиция — важная, но это, пожалуй, и не десятая часть полицейской системы. Не реформирован оперативный, Следственный блок. До сих пор есть круговая порука, безнаказанность. Все это выливается в кризис справедливости среди людей. Аваков несет политическую ответственность за провал реформы.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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