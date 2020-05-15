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суббота, 16 мая 2020 11:20

Госдума запретила обращение гривны в Крыму

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Госдума запретила обращение гривны в Крыму
З 1 червня 2014 року в Криму запретили обіг гривні. Фото: inaval.in.ua

16 мая 2014 Госдума России в третьем чтении поддержала законопроект, который запретил оборот гривны на территории оккупированного Крыма и в Севастополе.

В документе прописали, что до 1 июня 2014 года в Крыму и Севастополе допускается обращение гривны. А с указанной даты ко гривневым наличным и безналичным расчетам применяется правовой режим для операций в иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ.

Сначала российские власти обещали крымчанам оставить гривну наравне с российским раблем до конца 2015 року. Поэтому планировалось, что изъятие гривны из обращения произойдет с 1 января 2016 года, однако Госдума проголосовала за поправку о сокращении срока.

Жителей оккупированного полуострова предупредили, что ценники в магазинах будут только в рублях, гривна получит статус иностранной валюты. После 16 мая рассчитаться гривнами в крымских магазинах еще было можно, но продавцов обязали выдавать сдачу российскими рублями.

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Это привело к путанице и задержки при расчетах. Ведь чаще всего мелочи российских у кассиров не было - только монеты наименьшим номиналом 50 рублей. Что в то момет равно 17 гривнам.

Президент Путин подписал закон о запрете обращения гривны в Крыму 27 мая.

Через такие изменения в магазинах и супермаркетах в Крыму в последние дни мая наблюдался небывалый ажиотаж. Люди скупали буквально все, чтобы успеть потратить украинские гривны, в которых получили зарплату и хранили сбережения.

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко считает, что Россия принимала решение об оккупации Донбасса и Крыма эмоционально, это были политические ошибки, поэтому не исключено, что эти шаги будут "откручены" назад. То есть шанс на мир остается.

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Дата
16
мая

Госдума запретила обращение гривны в Крыму

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