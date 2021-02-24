Арсен Аваков семь лет руководит министерством

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 432
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 648
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2322
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 477
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1467
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3780
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 918
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2547
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 432
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 648
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 288
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 468
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 747
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 07:26

Арсен Аваков семь лет руководит министерством

  Комментировать
 

57-летний Арсен Аваков семь лет возглавляет Министерство внутренних дел - с 27 февраля 2014-го. После побега президента Виктора Януковича парламент утвердил временное правительство. С тех пор Кабмин менялся четыре раза.

Постмайданную власть в 2019 году сменила команда Зеленского. Заявили, что Аваков может остаться на посту под "личное обязательство президента".

- Арсен Аваков не мой кум, не близкий товарищ, - говорил президент 43-летний Владимир Зеленский на пресс-конференции в мае прошлого года. - Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас ситуация? Считаю, да. Но дело Шеремета он должен довести до конца.

В декабре 2019-го на брифинге Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это медсестра Яна Дугарь, детский хирург Юлия Кузьменко и музыкант и доброволец Андрей Антоненко. В их поддержку прошли десятки акций. Юристы указывают на ряд неточностей в материалах следствия. Однако Антоненко более года за решеткой.

Главным провалом министра Авакова называют реформу полиции. Грузинские эксперты создали Национальную полицию и патрульной службы. Но изменение милицейской вертикали не довели до конца. В прошлом году неаттестованные полицейские изнасиловали и пытали женщину в Кагарлыке Киевской области.

В 2017-м детективы НАБУ подозревали сына министра Александра Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря в злоупотреблениях при закупке рюкзаков для полиции и Нацгвардии. Через год дело закрыли.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арсен Аваков семь лет руководит министерством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

Курица снесла самое большое яйцо в мире

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 23572
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 12456
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 8703
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 7812
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 7605
Политика
"Если Зеленский на этом остановится, получит сильных врагов"
"Если Зеленский на этом остановится, получит сильных врагов" Просмотров: 261
Шария подозревают в государственной измене
Шария подозревают в государственной измене Просмотров: 18
"Зеленский ищет деньги. У России и Китая просить не может, Запад не даст"
"Зеленский ищет деньги. У России и Китая просить не может, Запад не даст" 1 Просмотров: 3870
Народного депутата могут оштрафовать за кнопкодавство
Народного депутата могут оштрафовать за кнопкодавство
Зеленский ударил по Медведчуку и Порошенко
Зеленский ударил по Медведчуку и Порошенко Просмотров: 5337
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 215
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть