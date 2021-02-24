Арсен Аваков семь лет руководит министерством

57-летний Арсен Аваков семь лет возглавляет Министерство внутренних дел - с 27 февраля 2014-го. После побега президента Виктора Януковича парламент утвердил временное правительство. С тех пор Кабмин менялся четыре раза.

Постмайданную власть в 2019 году сменила команда Зеленского. Заявили, что Аваков может остаться на посту под "личное обязательство президента".

- Арсен Аваков не мой кум, не близкий товарищ, - говорил президент 43-летний Владимир Зеленский на пресс-конференции в мае прошлого года. - Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас ситуация? Считаю, да. Но дело Шеремета он должен довести до конца.

В декабре 2019-го на брифинге Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это медсестра Яна Дугарь, детский хирург Юлия Кузьменко и музыкант и доброволец Андрей Антоненко. В их поддержку прошли десятки акций. Юристы указывают на ряд неточностей в материалах следствия. Однако Антоненко более года за решеткой.

Главным провалом министра Авакова называют реформу полиции. Грузинские эксперты создали Национальную полицию и патрульной службы. Но изменение милицейской вертикали не довели до конца. В прошлом году неаттестованные полицейские изнасиловали и пытали женщину в Кагарлыке Киевской области.

В 2017-м детективы НАБУ подозревали сына министра Александра Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря в злоупотреблениях при закупке рюкзаков для полиции и Нацгвардии. Через год дело закрыли.