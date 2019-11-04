"Яременко должен сложить мандат"

- Хочу извиниться перед теми, кому за последние дни создал некомфортную ситуацию. Это моя семья, жена. Перед фракцией, президентом и избирателями, - говорит народный депутат от "Слуги народа" 48-летний Богдан Яременко с трибуны Верховной Рады 31 октября.

Накануне сайт "Буквы" опубликовал фото, на котором Яременко в сессионном зале переписывался с женщиной. Договаривался с ней об интиме за деньги. В то же время давил на кнопку для голосования.

- Есть три пути решения этого вопроса. Один - господин Яременко уходит с поста председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Второй - уходит из фракции. Третий - сдает мандат, - говорит председатель фракции "Слуга народа" 40-летний Давид Арахамия.

Фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" призвали Яременко уйти с должности председателя комитета. 1 ноября тот опубликовал заявление об увольнении.

Богдан Яременко прошел в парламент по округу в Киеве. Был председателем Киевской городской организации партии "Укроп". Работал генконсулом Украины в Шотландии и Турции. Основатель фонда "Майдан иностранных дел". Женат, имеет дочь и сына.

- Проституция в стране запрещена. Яременко нарушил закон, - говорит политолог 31-летний Николай Давидюк. - Он должен сдать мандат. Если этого не сделает, "Слуга народа" начнет терять рейтинги.

Во фракции "СН" нет людей, которые являются носителями рейтинга. Все они "рыбы-прилипалы". Доверие есть только к Зеленскому. И со временем он его будет терять. Потому что становится видно качество тех, кого понабирал. Одни плачут, другие договариваются с проститутками, третьи голосуют направо и налево, взятки полезли. Фракция начинает напоминать прошлый парламент. Лица у них серьезные, но думают не о законах.