 
Ексклюзивы
1/5
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 135
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1710
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
13 Просмотров: 3528
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1197
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 657
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 3267
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 711
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6588
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1485
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
Фото
Все фото
4
3
2
2
2
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 657
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 621
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3321
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1953
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 324
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 07:35

"Яременко должен сложить мандат"

  Комментировать

- Хочу извиниться перед теми, кому за последние дни создал некомфортную ситуацию. Это моя семья, жена. Перед фракцией, президентом и избирателями, - говорит народный депутат от "Слуги народа" 48-летний Богдан Яременко с трибуны Верховной Рады 31 октября.

Накануне сайт "Буквы" опубликовал фото, на котором Яременко в сессионном зале переписывался с женщиной. Договаривался с ней об интиме за деньги. В то же время давил на кнопку для голосования.

- Есть три пути решения этого вопроса. Один - господин Яременко уходит с поста председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Второй - уходит из фракции. Третий - сдает мандат, - говорит председатель фракции "Слуга народа" 40-летний Давид Арахамия.

Фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" призвали Яременко уйти с должности председателя комитета. 1 ноября тот опубликовал заявление об увольнении.

Богдан Яременко прошел в парламент по округу в Киеве. Был председателем Киевской городской организации партии "Укроп". Работал генконсулом Украины в Шотландии и Турции. Основатель фонда "Майдан иностранных дел". Женат, имеет дочь и сына.

- Проституция в стране запрещена. Яременко нарушил закон, - говорит политолог 31-летний Николай Давидюк. - Он должен сдать мандат. Если этого не сделает, "Слуга народа" начнет терять рейтинги.

Во фракции "СН" нет людей, которые являются носителями рейтинга. Все они "рыбы-прилипалы". Доверие есть только к Зеленскому. И со временем он его будет терять. Потому что становится видно качество тех, кого понабирал. Одни плачут, другие договариваются с проститутками, третьи голосуют направо и налево, взятки полезли. Фракция начинает напоминать прошлый парламент. Лица у них серьезные, но думают не о законах.

Автор: Тарас СЕВЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Яременко должен сложить мандат"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе 1 Просмотров: 19998
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 16551
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 13311
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 Просмотров: 12015
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 9657
Политика
За нардепа Ярослава Дубневича просят 100 миллионов гривен залога
За нардепа Ярослава Дубневича просят 100 миллионов гривен залога
Вернули ответственность за незаконное обогащение
Вернули ответственность за незаконное обогащение
Зеленский в Мариуполе провел первый инвестиционный форум
Зеленский в Мариуполе провел первый инвестиционный форум Просмотров: 45
"Президент дает премьеру указания. Это еще один популизм"
"Президент дает премьеру указания. Это еще один популизм" Просмотров: 36
Родственники внесли 81,6 миллиона залога за бывшего нардепа
Родственники внесли 81,6 миллиона залога за бывшего нардепа Просмотров: 153
Больше всего комментируют
14
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
13
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Богдан подрался с Бакановым
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 677
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua