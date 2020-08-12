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четверг, 13 августа 2020 05:00

Андрей Пальчевский переехал в однокомнатную квартиру

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Лидер политической силы "Победа Пальчевского" хочет выяснить проблемы украинцев на примере каждого района столицы. В течение 10 недель 59-летний Андрей Пальчевский будет жить по семь дней в разных районах Киева. Выяснит, как живут киевляне и те, кто работает в столице.

На этой неделе он поселился в однокомнатной квартире площадью 38 "квадратов" в Дарницком районе Киева на ул. Петра Григоренко.

- До выборов жить в разных районах, чтобы окунуться в ежедневные проблемы украинцев. Начал с Дарницы, с проспекта Григоренко. Мэр каждого города в Украине должен знать и решать проблемы самых отдаленных районов. Нельзя быть главой центра города, как нынешний мэр столицы, - говорит Андрей Пальчевский.

Предприниматель пообщался с киевлянами в парках, магазинах, на рынках, остановках общественного транспорта. Люди жаловались на сложности в медицинском, социальном, коммунальном обеспечении. А также на загрязнение воздуха, связанное с Бортнической станцией аэрации. Были возмущены и ограничением движения на Южном мосту, где ремонт продлится до конца сентября.

- Люди стоят в пробках по несколько часов, чтобы добраться на работу или с нее. Ремонтировать дорогу надо в ночное время. Я предлагал на законодательном уровне запретить городским головам за три-четыре месяца перед выборами создавать видимость бурной деятельности, перекрывая мосты. Мэр обязан ремонтировать дороги, строить больницы, станции метро, развязки, создавать рабочие места в течение пяти лет, а не за три месяца до голосования, - говорит Пальчевский.

Политический эксперт Петр Олещук назвал Андрея Пальчевского единственным оппозиционным кандидатом на должность городского головы Киева.

Автор: Оксана ПАВЛЕНКО
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