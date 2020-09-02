Александр Удовиченко идет в мэры Полтавы

Вернуть эффективную систему управления, созданную Анатолием Кукобой и спасти Полтаву. Именно такова цель лидера партии "Рідне місто" Александра Удовиченко и его мощной команды хозяйственников. С ней они идут на местные выборы.

Полтаву спасет только мэр-хозяйственник

За последние 10 лет в Полтаве сменилось уже несколько мэров, но люди так и не почувствовали, что кто-то из них интересовался их проблемами. Люди бессильны перед стеной чиновничьего равнодушия, некомпетентности и коррупции.

Причину Александр Удовиченко указывает четко и однозначно: бывшие мэры разрушили эффективную систему управления городским хозяйством. Они не умели или не хотели осуществлять столь необходимые для Полтавы изменения, предпочитая игру в "хороших ребят" — да и то раз в пять лет перед выборами.

Александр Удовиченко — единственный, кто знает выход из тупика, в который за последнее десятилетие загнали Полтаву:

- Нужно возвращать систему управления городским хозяйством, которая действовала при Кукобе. Конечно, я реалист, и по профессиональному опыту понимаю, что в застывшем, неизменном виде в современность ничего переносить нельзя. Прошло уже достаточно времени, изменилось общество, поэтому эта система требует корректировки. Итак, мы берем из нее лучшее, проверенное, и дополняем лучшим новым. Моя цель - обновить систему так, чтобы она работала на благо полтавчан независимо от того, кто будет сидеть в кресле мэра. Это и будет залогом успешного развития Полтавы, к которому мы все так стремимся.

Полтаве нужен городской голова-завхоз, опытный, ответственный и независимый. Александр Удовиченко - именно такой. Один из создателей Приватбанка, дважды председатель Полтавской областной государственной администрации, председатель Полтавского областного совета, он сплотил вокруг себя специалистов своего дела и возродил экономику Полтавщины. В итоге это позволило ей войти в тройку областей Украины по темпам экономического роста. Местные громады нашей области тогда, получив необходимые средства, смогли навести порядок у себя на территориях и уменьшить дефицит рабочих мест. За весомые хозяйственные достижения Александр Удовиченко стал лауреатом Национальной премии "Человек года" и был удостоен ордена "За заслуги".

Команда Удовиченко-профессиональная и местная

В самом деле, один в поле, как говорится, не воин. Потому Удовиченко и на местные выборы идет с мощной, тщательно подобранной и проверенной командой хозяйственников. Среди них есть более опытные и молодые, но всех объединяет общая и очень редкая сейчас черта — профессионализм.

- Время пустых обещаний закончилось, - говорит Александр Удовиченко. — Люди устали от слов, они хотят видеть конкретные дела, почувствовать, что их проблемы быстро и качественно решаются. Это под силу только сплоченным в команду специалистам, которые сразу же возьмутся за работу. Почему я это подчеркиваю? Потому что бывшие и так ничего не будут делать, а если во власть попадет новичок, он потратит год только на то, чтобы понять, как действует хозяйственный механизм. До решения насущных человеческих проблем у него просто не будут доходить руки. А времени на "раскачивание" у Полтавы уже нет.

В команде Удовиченко объединились строители, экономисты, врачи, учителя, юристы. Здесь немало известных полтавчан, которые не словами, а делом убеждают — городу можно и нужно вернуть утраченные комфорт и привлекательность. Александр Кудацкий — председатель правления ПАО "Полтавский завод медицинского стекла", который сохранил предприятие в тяжелые девяностые, сделал его флагманом полтавской промышленности и создал 600 рабочих мест. Юлия Ищейкина - дочь Анатолия Кукобы, успешный предприниматель и докторша медицинских наук. Отряд мощных производственников пополняют Евгений Николаенко (ЧАО "Полтавский вентиляторный завод) и Максим Венгровский (гостинично-ресторанный комплекс "Vivat Провинция"). Крыло профессионалов-коммунальщиков представляют Алексей Чепурко (заместитель городского головы по вопросам ЖКХ), Тарас Бойко (руководитель КАТП-1628), Роман Кикоть (руководитель КП "Горсвет"), Сергей Луценко (руководитель КП "Декоративные культуры"), Антон Тонконог (Инспекция по контролю за благоустройством). И это, конечно, далеко не полный перечень.

Наряду с профессионализмом команда Удовиченко имеет еще одну важную черту — она исключительно местная. Это незаменимое преимущество, по сравнению с партиями, которыми руководят из Киева. Члены "Рідного міста" ни от кого не зависят и никому не отчитываются, кроме жителей Полтавы. Они живут рядом с полтавчанами, знают их проблемы и умеют эти проблемы решать.

Голосовать за конкретные дела, а не за гречку

Лучше любых слов говорят конкретные дела. Команда Удовиченко "Рідне місто" за последние полтора года:

Ввела сортировку мусора и начала мыть баки чаще в пять раз.

Закупила 20 новых автобусов и 40 троллейбусов для коммунального автопарка.

Осветила десятки пешеходных переходов и ряд многолетних "темных зон".

Отремонтировала кучу до этого совершенно забытых дорог, тротуаров и дворов.

Демонтировала более сотни незаконных МАФов.

Обновила наибольшее с 2008 года количество детских площадок — 72 шт.

Увеличила площадь клумб по городу на 20%.

Впервые обратила внимание на стратегические потребности людей с инвалидностью.

Возобновила забытое за последние 10 лет — чистку улиц, полив дорог в жару и настоящую, а не бумажную борьбу с амброзией.

— Я открыто заявляю: мы не будем раздавать ни сахар, ни гречку, ни масло, — отмечает Александр Удовиченко. - Это делают Матковский и Мамай, но стратегии развития Полтавы у них нет. Вы должны их полюбить просто за то, что они "хорошие ребята". Но хороший парень - это не профессия. С таким подходом Полтава окончательно упадет в пропасть и оттуда ее уже никто не вытащит. Вторая категория - это те, кто громче всего кричат об изменениях, потому что их так научили кричать в Киеве. Имею в виду еще совсем "зеленых" политиков. Но они не знают, что беспокоит полтавчан, тем более, как эти запущенные проблемы решать. В своей избирательной кампании они послушно выполняют волю партийных боссов из Киева, потому что сами — откровенно несамостоятельные фигуры. У нас, партии "Рідне місто", есть реалистичная цель — обновить систему управления городским хозяйством, для этого имеем опыт, профессионализм и сплоченную команду. Совместными усилиями мы сделаем Полтаву такой, какой она была раньше — комфортной и привлекательной. Второго шанса у города уже не будет. Либо обдуманный выбор в пользу профессионалов, либо конец. Середины тут нет.