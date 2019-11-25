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вторник, 26 ноября 2019 07:40

"80 процентов нардепов не заметят штрафов за прогулы"

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299 народных депутатов из 423 посетили все семь заседаний Верховной Рады в ноябре. Это 70% состава парламента, сообщили в Комитете избирателей Украины.

Исправно ходили на работу 83% депутатов из "Голоса", 80% — "Слуги народа", 69% "Европейской солидарности", 61% "Оппозиционной платформы — За жизнь", 57% "Батьківщини". Самая низкая посещаемость у группы "За майбутнє" — 52%.

Если депутат без уважительных причин пропускает более трети пленарных заседаний или половину собраний комитета, его штрафуют. Данные будут проверять ежемесячно.

— Чем больше во фракции бизнесменов, тем меньше ее законотворчество. Группа "За майбутнє" сформирована из представителей бизнеса, — говорит председатель Комитета избирателей 46-летний Алексей Кошель.

— Стоимость избирательной кампании в округе стартует с полутора миллионов долларов. Для тех, кто может привлечь такие ресурсы, потеря части зарплаты в 60 тысяч гривен будет незаметна. Штрафы могут повлиять на 10-20 процентов народных избранников, для которых зарплата — основной источник заработка.

Часто политики превратно воспринимают свои обязанности в Раде. Работу в зале или комитетах считают второстепенной. Зато активны в соцсетях, вносят скандальные законопроекты. Как "слуга народа" Александр Дубинский. Он зарегистрировал постановление об отставке тогдашней исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Хотя назначение нового министра решали в тот день в сессионном зале.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
26
ноября

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