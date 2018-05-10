8 и 9 мая прошли спокойно

Почти 500 тыс. людей приняли участие в официальных мероприятиях и митингах ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Проходили 8–9 мая.

8 мая в официальных мероприятиях и митингах приняли участие до 100 тыс. украинцев. Несли цветы к памятникам погибшим в войне, зажигали лампадки. Священники правили поминальные службы.

Около 1,4 тыс. митингов и мероприятий по всей стране состоялось 9 мая. Больше всего — в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Там прошли марши "Бессмертный полк" — люди несли портреты погибших во Второй мировой войне. В России подобные марши начали проводить в 2011 году.

В Киеве утром 9 мая полиция перекрыла улицу от станции метро Арсенальная до площади Славы. Установили металлоискатели. Вдоль дороги выстроились солдаты с государственными флагами. Играют два военных духовых оркестра.

В 8:30 стражи порядка перекрывают проход в парк Славы. К Мемориалу погибшим идет президент Петр Порошенко. Кладет цветы. Говорит:

— Без миллионов солдат-украинцев Вторая мировая война длилась бы значительно дольше.

В 10:20 у станции метро Арсенальная собираются около 1,5 тыс. человек для участия в шествии "Бессмертный полк". Двигаются к площади Славы. Впереди колонны в окружении охраны и титушек идут нардепы от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич и Вадим Новинский.

Силовики не пропускают к колонне националистов из добровольческого движения ОУН.

Шествие сопровождает духовой оркестр. Играют советские песни — "Катюшу" и "День Победы".

Параллельным маршем шагают люди в костюмах персонажей компьютерных игр и фантастических фильмов. Держат фотографии погибших героев лент и игр.

В 13:00 полиция разблокировала улицы.

В Днепре к памятнику Славы 9 мая пришло до тысячи сторонников "Оппозиционного блока" и партии "За жизнь".

В Одессе на шествии "Бессмертного полка" кое-кто скандировал: "Одесса — российский город" и "Слава президенту Путину". Одного из кричавших задержала полиция. Украинских флагов на марше не было.

В Полтаве на марш "Бессмертный полк" местная власть согнала школьников. За несколько дней до 9 мая в учебные заведения пришли письма с требованием обеспечить явку учеников на акцию с подписью начальника городского управления образования Наталии Дороховой.

Во Львове большинство памятных мероприятий состоялось 8 мая. В полдень представители власти и горожане возложили цветы к Памятному кресту. Духовенство провело панихиды по погибшим в войне.

— Видел, как немцы вели в концлагерь в городе советских военнопленных. Мне тогда было 9 лет. Выморенные, небритые ребята, в рваной обгоревшей одежде, засоленных пилотках. Пленные взбирались на деревья, срывали листья и бросали товарищам внизу. Те собирали и ели, — рассказывает глава Общества политзаключенных и репрессированных Петр Франко, 83 года.

На митинг 9 мая в городе вышло несколько сотен людей. Конфликтов не было.

— 9 мая показало, что в стране до сих пор много людей поддерживают агрессора — Россию, — говорит одесский юрист Сергей Стерненко, 23 года. — Власть ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Не имеем законов, которые бы устанавливали ответственность за публичную поддержку агрессора и участие в пророссийских мероприятиях.

28 человек задержала полиция в Украине 9 мая. 16 — заплатят штраф за георгиевскую ленту. Остальные — за хулиганство и за демонстрацию портретов Сталина и Ленина.