10 тысяч украинцев вышли на майдан Независимости

- Когда мы отводим войска со своей территории, это называется капитуляцией. Мы на своей земле. Если отступаем, а наш враг - нет, то даем ему зеленый свет: пожалуйста, продвигайтесь, - говорит 29-летняя Ирина Бойко возле сцены на майдане Независимости. На ее плечах украинский флаг со времен Майдана 2013-2014 годов.

6 октября в полдень в центр столицы вышли до 10 тыс. человек, по оценкам правоохранителей. Митингуют против "формулы Штайнмайера". Акцию назвали вече "Остановим капитуляцию".

На "формулу Штайнмайера" 1 октября согласился представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Ее подписали Россия, два представителя боевиков, которые не являются официальной стороной переговоров, и представитель ОБСЕ. Это должно разблокировать проведение встречи в "нормандском формате" - между лидерами Украины, России, Франции и Германии. По этим договоренностям, на оккупированных частях Донбасса должны пройти местные выборы. Если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе признает их демократическими, Верховная Рада примет закон об особом статусе Донбасса. Он узаконит террористические образования в пределах Украины.

В 11:35 на Доме профсоюзов электронное табло показывает +8°C. На площади почти 200 человек.

"Суверенитет Украины под угрозой" - напечатано на белых листах, которые раздают среди Майдана.

- Есть еще желтенький, - женщина протягивает листок. С одной стороны - марш Украинской армии, с другой - молитва украинского националиста.

Через 10 мин. на сцену выходят пятеро музыкантов. Четверо с гитарами, один садится за барабаны.

Спиной к ним стоит человек с зеленым флагом. Постоянно кого-то приветствует.

- Это флаг Полесского района Киевской области. Он расположен в лесу, поэтому зеленый, - говорит 60-летний участник акции с позывным "Штирлиц". - Он много где был. Был на Грушевского долгое время. Именно по центру, там стояла моя сотня - Махновская. Сейчас майдан не майдан, но надо заявить о себе. Сознательные люди понимают опасность.

Поднимают плакат, написанный от руки на обоях: "Зеленский - слуга Путина".

- Если это будет на каждом шагу, Зеленский должен будет как-то оправдываться, - говорит 55-летняя Елена Ижельская, которая держит плакат. - Все, что он делает в последнее время, по плану Путина. Очень хочет понравиться в Москве.

- Он не любит эту страну, ненавидит ее, - 52-летний Василий стоит сбоку и присоединяется к разговору. - Когда мы на Майдане отстаивали свободу, когда на фронт шли первые, он называл Украину проституткой. Для него нет ничего святого. Он является слугой Путина и олигархов. Должна прийти другая власть - воинов, которые кровью защитили независимость. Эта власть может закончить войну на условиях Украины. То есть победить. Но Зеленский не имеет стержня.

- Мне 55 лет. Я часть жизни прожила при совке, - продолжает Елена. Ее плакат периодически просят для фото. - Хорошо помню, как раньше на любое дело надо было брать разрешение в Москве. Янукович так же себя вел. Последние годы от этого стали избавляться. А у Зеленского, видимо, менталитет совковый. Считает, что хозяев в Москве надо спрашивать.

Ближе к проезжей части 32-летний Исмаил Рамазанов поднимает крымскотатарский флаг. В январе 2018-го был задержан в Крыму ФСБ, обвинили в экстремистских высказываниях. Через год дело закрыли.

- Я за эту страну боролся и буду бороться, - говорит Рамазанов. - Эта акция о войне на Донбассе, об оккупированном Крыме, об измене здесь, в Киеве.

- К президенту одно требование - чтобы Крым, Донбасс не шли по пути, который диктует Путин, - говорит заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат от "Европейской солидарности" 54-летний Ахтем Чийгоз, курит справа от Исмаила. - В нашей стране достаточно сил, чтобы не пустить врага. И вышвырнуть его за шиворот. Где-то говорят, что мы слабые. Да, у нас нет такой большой армии, но у нас есть патриотическая армия, которая отдает свою жизнь за государство. А в Раше много живого мяса.

- В чем, кроме армии, наша сила?

- В людях.

В 12:27 на сцене стихает музыка.

- Когда в 2014-м мы подъезжали к Дебальцево, нам раздали желтый скотч, - говорит со сцены один из организаторов акции. - Мы объявляем желтый скотч на левой руке символом сопротивления капитуляции.

В толпу спускают клейкую ленту, люди наматывают ее на куртки выше локтя. Объявляют минуту молчания по погибшим воинам.

- Мы сегодня здесь, потому что президент Зеленский обманывает и манипулирует, - слово дают политологу 42-летнему Михаилу Басарабу. - Во всех заявлениях и обращениях говорит, что он за мир. Мы все хотим мира. Но украинцы не согласятся на него любой ценой. Говорит, что выборы на оккупированных территориях пройдут по украинскому законодательству. Друзья, какая разница - по какому законодательству пройдут выборы на территориях, которые не контролирует Украина?

Возле сцены встречаются две подруги лет 23-х. Одна отдает книгу "Как мы пережили коммунизм и даже смеялись".

- Я хочу сказать, чтобы услышали все - здесь собрались граждане, а не "население", - говорит со сцены экс-командир роты батальона "Айдар", народный депутат восьмого созыва 50-летний Игорь Лапин. - От имени своих собратьев-добровольцев хочу сказать, что нам навязывают какие-то красные линии. Для меня красная линия - это кровь моего собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить. И на них придет сепарня, россияне? Если завтра будет приказ отойти, а слепое ОБСЕ снова не увидит русских и их танков, если граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут молить о помощи, мы - добровольцы - оставляем за собой право занять эти позиции.

На смотровой площадке над Майданом - около двух сотен участников. Отсюда видно масштабы акции. Люди стоят вокруг сцены, позади нее, на проезжей части и в глубине майдана, не доходя до скульптуры покровителя Киева Архистратига Михаила.

- Власть должна обратить внимание на протесты. Пока они мирные, - 39-летняя Оксана Щербак держится за металлическое ограждение. Рядом стоит ее сын.

- Тут сегодня, как говорится, когда что-то терпишь, а этого не надо терпеть, - добавляет 8-летний Олесь.

По центру смотровой площадки стоят несколько иностранцев. Говорят по-английски.

- Большинство людей в Германии не знают о ситуации в Украине. Я хочу лучше понять Киев, - говорит 65-летний Гарольд. - Думаю, это важно знать. Потому что мы часть геополитической игры - покупаем российский газ. Возможно, мы можем играть в нее, но не давать Украине советов. Я вчера узнал, что "формула Штайнмайера" - это предложение Германии.

Возле Дома профсоюзов человек в военной форме размахивает красным знаменем.

- Это флаг 44-й отдельной артиллерийской бригады, на котором наш лозунг, строка из "Кобзаря" - "Огонь ожесточенных не обжигает", - говорит 42-летний Андрей Кобзарь. С 2014-го воевал на Донбассе, в настоящее время демобилизован. Рядом с ним жена, на ее плечах красно-черный флаг.

- На Донбассе мало осталось воинов, пришедших в 2014-2015 годах. Люди устали, здоровье уже не то. Интенсивность боев снизилась, и в армию направилось много откровенных заробитчан. Зарплата выросла вдвое. Как старший сержант, командир отделения, я получал 8400 гривен. Это при самых адских зимних боях. Теперь зарплата - свыше 20 тысяч.

Можем держать фронт. Было бы хорошо тактически улучшить позиции. Но широкомасштабное наступление - это мясорубка. Готовы люди к этому?

Позади митингующих, слева от сцены, женщина высаживает три ореха. Поливает из пластиковой бутылки из-под "Фанты". Начинается дождь.

В 14:23 со сцены зачитывают резолюцию вече. Выступают против "формулы Штайнмайера", призывают требовать у Зеленского, народных депутатов не принимать никаких решений в пользу капитуляции. Организовывать ячейки движения на местах. "Европейскую солидарность", "Голос" и "Батькивщину" - создать оппозиционную платформу "Нет капитуляции".

Со стороны Институтской в 14:28 идет пятый президент, депутат от "Европейской солидарности" 54-летний Петр Порошенко. Он в джинсах и черной тонкой куртке. Его обступают участники и журналисты.

- Спасибо! - начинают скандировать.

- Петух! - кричит им в противовес мужчина.

Порошенко медленно движется к центру митинга. Несколько минут стоит у сцены.

- Ой, Петр Алексеевич! - вздыхает вслед ему женщина.

- Я вас очень люблю, Украина точно победит, - говорит Порошенко и спешит обратно на Институтскую.

В 14:30 вече поет гимн. Участники перестраиваются в колонну и идут вверх по улице Институтской.

Впереди - автомобиль с музыкой. Первыми за плакатом "Нет капитуляции" шагают люди в куртках Национального корпуса и Национальных дружин. Зажигают розовые файеры, после них остается запах.

- Зелю прочь! - восклицают.

Напротив гостиницы "Украина" висят афиши "Женского квартала", "Гуд найт шоу".

- Позор "Кварталу"! - кричит пожилая женщина.

Колонна движется между портретами героев Небесной сотни.

- Когда мы избавимся от олигархов... - говорят между собой участники.

- Вырастут новые, они как тараканы.

В 14:45 митингующие заходят на территорию Офиса Зеленского.

- Слуга выходи, президенты пришли, - скандирует толпа.

- Сцикло! - несколько раз повторяют люди.

- Нет сцикла, выходное, - отвечает себе под нос мужчина, стоящий спиной к двери Офиса. Возле них около десятка полицейских.

В 15:00 организаторы объявляют выход с территории Офиса и ход к Верховной Раде.

На Майдан возвращаются в 15:50.

- Будьте бдительны, как это было во время Революции достоинства, - обращается организатор в микрофон. Призывает участвовать в движении сопротивления. В 16:00 еще раз поют "Ще не вмерла Україна..."

В Днепре сожгли белый флаг

6 октября акции "Остановим капитуляцию" состоялись более чем в 30 городах Украины. Люди выступали против "формулы Штайнмайера", предусматривающей выборы в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и особый статус этих территорий.

Митинги прошли в Киеве, всех областных центрах, а также Кривом Роге и Никополе на Днепропетровщине; в Мариуполе, Краматорске, Торецке Донецкой области; Северодонецке на Луганщине; Мелитополе, Бердянске, Энергодаре Запорожской области, Казатине Винницкой области, Славуте Хмельницкой, Кременчуге Полтавской области.

В Днепре посреди площади сожгли белый флаг. В Одессе выставили большие буквы "Нет капитуляции". В Харькове держали плакаты "Не прокатит", "Только победа".

В США украинцы вышли на митинг в Лос-Анджелесе. В Чехии организовали протест в Праге.