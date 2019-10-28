"Знал на украинском только несколько слов. Нашим переводчиком был джин"

— Как-то на Борщаговке зарисовывал на заборе надписи с рекламой наркотиков в интернете. Одна бабка сказала — делаю это, потому что хочу стать президентом. Объяснил, что не могу баллотироваться, потому что не имею украинского гражданства. Она ответила: "Тогда завтра Конституцию под вас перепишут и сможете". После этого меня начали называть президентом Борщаги, — говорит 35-летний Давид ПЛАСТЕР из американского города Спрингфилд. С 2012-го живет в Украине.

Он работал инструктором и советником в Национальной гвардии. Последние полгода вместе с единомышленниками убирает от мусора Борщаговский район столицы.

— Впервые побывал в Украине в 2011 году, — рассказывает Давид Пластер. Раньше был медиком в американской армии. — Приехал по приглашению друзей, которых нашел благодаря украинской диаспоре в США. Прибыл в аэропорт "Киев". Вдохнул свежий приятный воздух и сразу влюбился в украинскую столицу. Осенью 2012-го завершил службу в американской армии и начал искать, где бы поселиться. Остановил выбор на Украине. Запах борща и блюд из печи заставили чувствовать себя здесь, как дома. По вечерам собирались с друзьями. Они еще только учили английский, а я знал на украинском лишь несколько слов. Нашим переводчиком был джин. Имею товарищей из Днипра, Харькова, Львова и Винницы. Они для меня, как семья. Дружба не определяется географией.

Предсказал Революцию достоинства и войну на Донбассе, говорит.

— Новый 2013 год праздновал с друзьями в Закарпатье. С приближением полуночи они все записали желания. Я не совсем понял, что они делают. Поэтому написал предсказание на следующий год. Там говорилось о том, что Украину ждет кровавое противостояние, потом будет война, и в конце — ветеранский кризис. Когда рассказал об этом друзьям, они затихли. Сказали, я ничего не понимаю, потому что не украинец. Ответил: "Надеюсь, что ошибаюсь".

Участвовал в Революции Достоинства.

— Жил тогда на Майдане, — говорит Давид. — Старался делать все, что могу. Предоставлял медицинскую помощь, учил накладывать повязки и лечить пулевые ранения. Покупал протестующим сигареты, чай, кофе, воду и еду. Многие думали, что я приехал из Польши. Это из-за акцента, который появлялся, когда я разговаривал на украинском. Назывался поляком Майклом. Не хотел, чтобы знали, что я американец. Могли подумать, что действую от своего правительства. Раздражали иностранцы, которые приезжали на Майдан, чтобы сделать фото. Потом говорили, что помогали украинцам.

После начала войны на Донбассе два года жил в Славянске.

— Привез медицинские материалы и лекарства. Часто ночевал в спальном мешке в нескольких километрах от линии огня. Вместе с командой обучил более 10 тысяч человек военных медицинским стандартам НАТО, — рассказывает. — Курсы могли пройти все желающие. На помощь украинской армии отдал 150 тысяч долларов. Местным бабушкам устанавливал бойлеры и ворота. Общался с ними и предлагал помощь. Люди — это лучшая инвестиция, которая всегда возвращается.

Сейчас Давид живет в Киеве. Основал здесь бесплатный проект по изучению английского языка для военных и их семей.

— Выражение чувств и боли на других языках имеет терапевтический эффект. Это заставляет думать и делает проще процесс выявления проблемы. Помогаю, потому что стыдно стоять в стороне. Украинцы близки американцам по духу. Они тоже жаждут свободы и готовы за нее бороться. Война с Россией напоминает время, когда США боролись с английскими колонизаторами.

Отказался от участия в шоу "Холостяк"

Давид Пластер холост. В Киеве живет сам.

— Мне предлагали принять участие в шоу вроде "Холостяка". Отказался. Не хочу чувствовать себя товаром на витрине, — говорит. — Для меня единственный критерий выбора — это любовь. Но сложно любить. Потому что трудно доверять, когда так много женщин смотрят сначала на мой паспорт. Не хочу, чтобы люди общались со мной только потому, что я американец. Для них я лучше представлюсь: "Давид, хороший парень, который помогает людям".