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четверг, 04 марта 2021 06:41

"Знал, когда в селе кто-то должен умереть"

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"За месяц до свадьбы дочь ушла от своего парня к другому мужчине, - пишет винничанка Елена Анатольевна, 59 лет. - Оксана знала Максима с детства. Встречались восемь лет. Свадьбу планировали отпраздновать в сентябре прошлого года. За ресторан, музыкантов, видеосъемку и выездную церемонию дали задаток. Купили ей платье. Представить не могла, что в нем она выйдет замуж за другого. Олег на 20 лет старше. Познакомились, когда ездила в командировку. Говорю: "Он тебе в отцы годится. Что ты делаешь? "Слушать не хочет. В декабре расписались. Она от него беременна".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Кладет ладонь на фото блондинки в черной футболке и джинсовой юбке. На обороте подпись: "Анталия, 2019".

- Не можете принять поступок дочери, потому что неудобно перед родителями Максима. Живете по соседству, еще и работаете на фирме отца. Но это ее выбор, с кем жить и рожать детей. Не так же сделали, когда вам было 25? Обещали, что выйдете замуж за одного, но послушали свое сердце и убежали в другой город с тем, кого любили. Максим быстро найдет себе пару. Наперекор всем женится на девушке, которая является полной противоположностью Оксане. Но счастья этот брак ему не принесет. Чтобы забыть любимую, поедет работать за границу.

"Наш дед прожил 104 года, - рассказывает в письме 48-летняя Анастасия из Львовской области. - Был особым человеком. Если у кого-то болел желудок или спина, шли к нему. Умел исцелять руками. А еще хорошо предвидел будущее. Знал, когда в селе кто-то должен умереть. В тот день ходил грустный. Говорил, ему снилось, за кем смерть должна прийти. Но нам имена никогда не называл. Перед тем ходил к тем соседям прощаться. После его смерти прошло два года, а мы до сих пор чувствуем присутствие деда. Кто бы ни приезжал к нам в гости - говорит, что слышит, что кто-то ночью ходит по дому. Призрака видели несколько раз. Всегда это приходилось на 13-е число. Муж на заработках в Польше, я сама с детьми ночевать боюсь. А как избавиться от этого ощущения, не знаю".

- Дед является внукам и правнукам неслучайно. Пытается что-то подсказать. Возможно, имел скрытые документы или деньги. Не игнорируйте просьбы, с которыми он обращается во сне. Люди, которые предсказывают чье-то будущее, часто не могут спрогнозировать собственное. Должен был что-то важное вам рассказать, но не успел. Свой дар прорицатели не забирают в могилу. Вспомните, кто последним касался или общался с дедом перед смертью. Скорее всего, кто-то из ваших детей унаследовал его способности. Не удивляйтесь, если сын или дочь начнут видеть то, чего не замечаете вы.

"Два месяца тому назад купили авто, - пишет львовянка Кристина, 39 лет. - Через пару недель выяснили, что машина была в аварии. Продавец на звонки не отвечает. Чтобы отремонтировать все, надо еще минимум 3 тысячи долларов, но у нас таких денег нет. Брали машину, чтобы начать собственное дело. Мать говорит, что это сигнал для нас - с бизнесом ничего не получится. Муж одолжил много денег. Когда и чем возвращать, если не начнем задуманное?"

Биоэнергетик достает из конверта фото супругов. Кудрявая рыжеволосая женщина в венке стоит возле белого рояля, за которым сидит мужчина в вышиванке.

- Не поддавайтесь хандре. Рано опускать руки. Делайте, что задумали. Выбранный бизнес принесет хорошие доходы и будет кормить не один год. Не обижайтесь на критику. Наоборот - учитывайте пожелания клиентов. Быстро получите популярность в своем регионе и за его пределами. Авто до лета продадите. От него будет больше проблем, чем пользы.

"Сыну 40 лет, а он уже имел восемь женщин, - рассказывает в письме 68-летняя Юлия Дмитриевна из Киевской области. - С тремя женами расписывался, с остальными имел гражданские браки. Есть четверо детей, однако алиментов на них не платит. Жены с ним судятся, но он безработный. Неофициально ремонтирует машины на станции технического обслуживания. Хотя это мой ребенок, но я с ним не общаюсь уже четыре года. Деньги имеет, однако скупой. С двумя невестками я осталась в хороших отношениях, они детей ко мне привозят . Признаю, что это мои внуки, потому что на сына похожи. Повлиять на него не могу. Наверное, пошел в своего дядю. Мой брат гулял до 54 лет. Имеет 12 внебрачных детей. Вспомнил о них, когда заболел. Врачи давали ему полгода , а прожил полтора. Каялся. Думал, дети будут платить за его лечение. А доживал последние месяцы сам в нетопленом доме ".

Биоэнергетик зажигает свечу, обводит ею вокруг паспортного фото мужчины с зелеными глазами и шрамом над левой бровью. Пламя ярко вспыхивает, свеча начинает капать.

- Напрасно подозреваете, что всему виной гены. Сын не может остановиться, потому что не готов мириться с чужим мнением, договариваться и прислушаться. Меняет женщину, как только влюбленность проходит. Не надейтесь, что такой станет семьянином. Но найдется женщина, которая привлечет его к ответственности. Пока не выплатит алименты, не сможет пересечь границу. Скоро надумает ехать на заработки в Польшу. Тогда ему и напомнят, кому и сколько должен. Хватит корить себя, что не нашли подхода к сыну. Скоро сам придет мириться. Если будет одалживать деньги, не давайте. Пусть рассчитывает на собственные силы. Вам через несколько месяцев придет наследство из-за границы. Займитесь оформлением. Насколько бы сложным не казалось это дело, размер полученного приятно удивит.

Автор: Яна РОМАНЮК
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Дата
04
марта

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