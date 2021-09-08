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четверг, 09 сентября 2021 05:15

Жан-Поль Бельмондо прожил после инсульта 20 лет

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- Я не боюсь смерти, потому что у меня была счастливая жизнь. Мне хотелось бы просто уснуть и не проснуться, - говорил французский актер 88-летний Жан-Поль Бельмондо. Его сердце остановилось 6 сентября. В 2001 году перенес инсульт. С тех пор у него были проблемы с сердцем.

Родился в пригороде Парижа. Его отец был скульптором, мать - художницей. В детстве мечтал стать клоуном. Занимался боксом. Окончил Национальную консерваторию драматического искусства в Париже.

- Когда я был студентом, преподаватели не верили в мои способности. Педагог говорил: "С такой внешностью ты никогда не будешь нравиться женщинам". Спустя несколько лет встретил его на Елисейских полях. Со мной была подруга Урсула Андресс, сыгравшая первую девушку Бонда. Я улыбнулся и сказал учителю: "Вот так получилось".

Актерскую карьеру начинал с работы в театре. В кино стал играть в конце 1950-х. Снялся почти в 100 фильмах. Самые известные: "Профессионал", "Авантюристы", "Отверженные", "Один шанс на двоих".

- Мне всегда нравилось играть. Я никогда не хотел стать господином, который что-то решает. Работал в кино, чтобы развлечься. Во время съемок даже не отказывал себе в удовольствии зацепиться за вертолет, который поднимается в воздух. Выполняя трюки, был убежден, что со мной ничего не случится. Считал, что родился под счастливой звездой. Перестал этим заниматься, когда мне исполнилось 70 лет. Не хотел, чтобы говорили: "Смотри, вон там летающий дедушка!" - говорил Бельмондо. - Меня не раз звали в Голливуд, но предлагали только роли аферистов и мошенников. А таких "героев" мне с головой хватало и во французском кино. Зачем для этого ехать за океан?

Дважды был в браке. Его первой женой стала танцовщица Элоди Константен. Воспитали сына Поля и дочь Флоранс. Их старшая дочь Патриция погибла в 1993 году при пожаре. От второго брака с манекенщицей Натти Тардивель осталась дочь Стелла.

Автор: Марта ГАЛКА
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