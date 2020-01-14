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четверг, 16 января 2020 05:50

"Захотелось посмотреть, что на дне. Маску изготовил сам"

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В Одессе похоронили ученого-гидробиолога 95-летнего Ювеналия ЗАЙЦЕВА. Он долгое время болел.

— Несмотря на болезнь, Ювеналий Петрович до конца занимался научной работой, — говорят в Институте морской биологии НАН Украины. Тут Зайцев работал с 1956 года. — Состояние его здоровья ухудшилось в декабре после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Мы арендовали в нем часть помещения. Тогда погибли наш директор и секретарь.

Ювеналий Петрович родился в селе Николаевка-Новороссийская Саратского района Одесской области. Окончил биологический факультет Одесского национального университета им. Ильи Мечникова. Имел степень доктора биологических наук. Написал 350 научных публикаций, из них 18 — монографии.

Ученый провел десятки исследований в Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском, Средиземном, Карибском морях, в Мексиканском заливе, а также в Атлантическом и Тихом океанах.

— Морем я увлекся в 1940-х. Сначала как рекреант — купаться любил. Потом захотелось посмотреть, что там на дне. Изготовил сам маску, потому что в продаже их еще не было. И мне все открылось. Начал изучать море, а свою первую книгу так и назвал — "За стеклом подводной маски", — рассказывал Ювеналий Петрович.

17 лет Зайцев был руководителем Института морской биологии НАН Украины. В 2014-м стал лауреатом Государственной премии в области науки и техники.

— Всю жизнь Ювеналий Петрович посвятил исследованию морских экосистем и проблемы охраны природы. Всемирное признание получил после открытия морского нейстона — совокупности организмов на рубеже моря и атмосферы, и закладывания научных основ морской нейстологии — новой отрасли экологии моря, — говорят в Одесской национальной научной библиотеке.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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