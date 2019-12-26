За пределы Донецкой и Луганской областей конфликт не выйдет

С 18 по 25 июня ретроградными будут Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн. Это принесет проблемы. Принятые в настоящее время законы станут роковыми для Украины, прогнозирует астролог Елена Максимова.

- С 10 по 15 сентября не стройте планов. Будет нагнетаться атмосфера в обществе. Поступки будут идти не от ума, а от самодурства. Непродуманные шаги могут подтолкнуть людей на новый Майдан. Некоторые решения нынешней власти будем исправлять в течение девяти последующих лет.

Будем иметь три периода ретроградного Меркурия: 16 февраля - 10 марта, 17 июня - 12 июля, 14 октября - 4 ноября. Нежелательно куда-то ехать, оформлять документы, проводить судьбоносные переговоры.

13 мая - 25 июня - период ретроградной Венеры. Не время менять имидж, заключать браки, презентовать творческие проекты.

10 сентября - 14 ноября - ретроградный Марс. Это время повышенной агрессивности. Люди жаждут мести. Нельзя покупать авто, будет ломаться техника и произойдет немало аварий. Возможны вторжения врага на Донбассе. Но украинским военным удастся его остановить. За границы Донецкой и Луганской областей конфликт не выйдет.

15 мая - 13 сентября - ретроградный Юпитер. Спровоцирует обострение экономического кризиса.

11 мая - 29 сентября - ретроградный Сатурн. Хорошо разрушать все, что отжило: заниматься ремонтом, сносить лишние достройки во дворе. Но не продавать недвижимость и не делать серьезных стоматологических операций.