За победу в конкурсе красоты корове Зорьке дали ведро жмыха

- Мою корову все знают. Мы живем возле школы, Зорька пасется у всех на глазах. Она ласковая, не бодается. К ней люди часто подходят, чтобы погладить. Привлекательная, здоровая и ухоженная, даже копыта - и те чистые. Слава Богу, за свою жизнь она ни разу не болела, - говорит 57-летняя Лидия Кравчук из села Кисляк Гайсинского района Винницкой области. Там недавно устроили конкурс красоты среди коров. Победила ее 14-летняя Зорька. Меценаты подарили 50 тюков люцерны и ведро жмыха.

Лидия Алексеевна держит коров 35 лет. Прабабушку Зорьки купила у односельчан.

- Когда мои дети росли, достать молоко было проблематично. Потому что тогда было выгодно сдавать его на молокозаводы. Поэтому и решилась на такую ​​серьезную покупку. С тех пор мой рабочий день начинается в пять утра. Надо почистить в хлеву, подогреть воду, помыть корову, подоить, покормить.

- В продуктах Зорька неразборчива. Ест жмых, отруби, комбикорм, картошку. Но все же больше всего любит пастись, так как степной породы. Подоить ее могу только я, никого другого не подпускает. Делаю это только вручную. Если полноценно питается, то дает 20 литров молока в сутки. Недаром говорят: что у коровы на языке, то и в молоке.

Зорька привела 12 телят. Ветеринара никогда не вызывали.

- Главное, когда телится, не входить в хлев. Потому что начинает сильно нервничать. Если же оставить в покое, то проблем не будет. Заходишь, а теленок уже есть.

Зорька живет по принципу: вы меня не трогайте, а я вас, - смеется Лидия Алексеевна. - Нормально ладит с собакой, кошками и курами. Никогда не случалось, чтобы кого-то взяла на рога. Когда в селе была череда, то вместе с другими коровами послушно шла на пастбище. Никогда не терялась.

Хозяйка продает молоко односельчанам. Творог и сметану делает для своей семьи.

- Надежда Гуцаленко постоянно покупает у меня молоко. Она и предложила выставить кандидатуру Зорьки на конкурс. Сначала я не очень хотела этим заниматься, потому что нет времени делать фотосессию и выставлять снимки в интернет. Но Надежда приходила ко мне несколько дней подряд и в конце с моего разрешения взяла организационные вопросы на себя. Она так вдохновилась этим конкурсом, что для владельцев будущей победительницы сшила игрушку-корову. Она досталась мне.