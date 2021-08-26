За победу в конкурсе красоты корове Зорьке дали ведро жмыха

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 648
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 486
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 783
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1449
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1314
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14049
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
2
2
3
3
3
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 891
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 828
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1539
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 297
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 06:55

За победу в конкурсе красоты корове Зорьке дали ведро жмыха

  Комментировать
 

- Мою корову все знают. Мы живем возле школы, Зорька пасется у всех на глазах. Она ласковая, не бодается. К ней люди часто подходят, чтобы погладить. Привлекательная, здоровая и ухоженная, даже копыта - и те чистые. Слава Богу, за свою жизнь она ни разу не болела, - говорит 57-летняя Лидия Кравчук из села Кисляк Гайсинского района Винницкой области. Там недавно устроили конкурс красоты среди коров. Победила ее 14-летняя Зорька. Меценаты подарили 50 тюков люцерны и ведро жмыха.

Лидия Алексеевна держит коров 35 лет. Прабабушку Зорьки купила у односельчан.

- Когда мои дети росли, достать молоко было проблематично. Потому что тогда было выгодно сдавать его на молокозаводы. Поэтому и решилась на такую ​​серьезную покупку. С тех пор мой рабочий день начинается в пять утра. Надо почистить в хлеву, подогреть воду, помыть корову, подоить, покормить.

- В продуктах Зорька неразборчива. Ест жмых, отруби, комбикорм, картошку. Но все же больше всего любит пастись, так как степной породы. Подоить ее могу только я, никого другого не подпускает. Делаю это только вручную. Если полноценно питается, то дает 20 литров молока в сутки. Недаром говорят: что у коровы на языке, то и в молоке.

Зорька привела 12 телят. Ветеринара никогда не вызывали.

- Главное, когда телится, не входить в хлев. Потому что начинает сильно нервничать. Если же оставить в покое, то проблем не будет. Заходишь, а теленок уже есть.

Зорька живет по принципу: вы меня не трогайте, а я вас, - смеется Лидия Алексеевна. - Нормально ладит с собакой, кошками и курами. Никогда не случалось, чтобы кого-то взяла на рога. Когда в селе была череда, то вместе с другими коровами послушно шла на пастбище. Никогда не терялась.

Хозяйка продает молоко односельчанам. Творог и сметану делает для своей семьи.

- Надежда Гуцаленко постоянно покупает у меня молоко. Она и предложила выставить кандидатуру Зорьки на конкурс. Сначала я не очень хотела этим заниматься, потому что нет времени делать фотосессию и выставлять снимки в интернет. Но Надежда приходила ко мне несколько дней подряд и в конце с моего разрешения взяла организационные вопросы на себя. Она так вдохновилась этим конкурсом, что для владельцев будущей победительницы сшила игрушку-корову. Она досталась мне.

Автор: Ирина МАМРЫГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За победу в конкурсе красоты корове Зорьке дали ведро жмыха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 11637
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 4500
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4302
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму Просмотров: 4095
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 3762
Люди
Владимир Голубничий после юбилея прожил полтора месяца
Владимир Голубничий после юбилея прожил полтора месяца Просмотров: 18
Владимир Царик разбился в горах
Владимир Царик разбился в горах
Игорь Турецкий умер от ожогов
Игорь Турецкий умер от ожогов Просмотров: 36
Романия Постолянюк 11 лет боролась с раком
Романия Постолянюк 11 лет боролась с раком Просмотров: 9
Василий Опрыск не знал о тяжелой болезни
Василий Опрыск не знал о тяжелой болезни
Больше всего комментируют
7
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
4
Посольство США осудило нападение на Порошенко
1
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
1
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
1
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Голосов: 290
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть