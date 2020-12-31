Ввели новую валюту

Евро является официальной валютой 19 из 27 стран Европейского Союза Фото: pixabay

1 января 1999 года 11 стран Европейского Союза ввели валюту евро в безналичное обращение. Перед тем действовала денежная единица European Currency Unit - Экю.

Окончательное решение о введении новой валюты приняли 15 декабря 1995 года на заседании Европейского совета в Мадриде. Основой для ее создания стал Маастрихтский договор от 7 февраля 1992 года, а название "евро", незадолго до мадридского заседания, президенту Европейской комиссии предложил бельгийский языковед Жермани Пирло. Знак € Еврокомиссия утвердила в конце 1996 года.

Через 2 года готовыми войти в систему евро признали Францию, Италию, Германию, Португалию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию, Австрию, Ирландию, Финляндию. Не готовыми Великобританию и ряд других стран. В том же году определили курсы национальных валют в соотношении к евро.

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После введения в безналичное обращение в некоторых странах начались протесты, ведь решение о введении политики принимали без проведения референдумов. Впрочем, вскоре бунты утихли. 1 января 2002 года банкноты и монеты ввели в наличный оборот в 12 странах. Евро заменил European Currency Unit в соотношении 1:1.

На сегодняшний день евро является официальной валютой 19 из 27 стран Европейского Союза, известных как Еврозона. Используется в Черногории и Косово и присутствует в денежном обращении еще 12 государств. Вступление в еврозону новых членов является важным шагом на пути к полной интеграции в ЕС.

В США 11 декабря 1815-го создали специальный комитет по финансам и единую национальную валюту - доллар. В течение XVII и в начале XVIII веков самыми распространенными монетам в британских колоний на территории Северной Америки были испанские песо. Их часто называли долларами. Когда колонии получили независимость, некоторые начали выпускать свои банкноты - континентальный доллар. Доллар США впервые был признан в 1792 году Монетным актом. Сначала в США не существовало центрального банка и каждый коммерческий выпускал свои банкноты. В 1857 году постановили, что единственной законной денежной единицей является доллар США.