Создали национальную валюту

Дизайн долларов меняют каждые 7-10 лет. Банкноты "United States Note" 1880 печати. Фото: US Federal Reserve

В США 11 декабря 1815-го создали специальный комитет по финансам и единую национальную валюту - доллар.

В течение XVII и в начале XVIII веков самыми распространенными монетам в британских колоний на территории Северной Америки были испанские песо. Их часто называли долларами. Когда колонии получили независимость, некоторые начали выпускать свои банкноты - континентальный доллар.

Доллар США впервые был признан в 1792 году Монетным актом. Сначала в США не существовало центрального банка и каждый коммерческий выпускал свои банкноты.

В 1857 году постановили, что единственной законной денежной единицей является доллар США.

Доллары защищают от подделок. Бумага для изготовления банкнот производит только одна компания, которой запрещено продавать ее кому-либо. Формула краски - секрет Бюро США по гравировке и печати. Чтобы успешно бороться с фальшивомонетчиками меняют дизайн долларов каждые 7-10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки удвоили меры безопасности

Ежедневно для изготовления долларов тратят примерно 18 т краски. Приблизительный вес одной банкноты, независимо от номинала, составляет 1 грамм. Бумага, из которой изготавливаются доллары, состоит из 25% льняной нити и 75% - хлопковой. Усилена синтетическими волокнами.

Банкноту наибольшего номинала $100 тыс. выпустили в 1934 году. Они никогда не становились доступными широкой публике и использовались для расчетов между государственными финансовыми структурами.

Ныне наибольшая банкнота имеет номинал $100. Ежедневно в США выпускается около 35 млн банкнот различного номинала на общую сумму примерно $635 млн. 95% банкнот используются для замены изношенных денег.

Английский эмигрант Эдвард Смит 19 марта 1831 похитил из одного из банков Нью-Йорка $ 245 тыс. Это было первое ограбление финучреждения в США.