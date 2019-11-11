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вторник, 12 ноября 2019 00:35

За год распускаю почти 90 свитеров

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- Для бойцов на Донбассе любое внимание дорого. Сделанные вручную носки - напоминание, что о них думают, их помнят. Это - как весточка из дома, - говорит киевлянка 64-летняя Наталья Владимировна. Фамилии не называет. С 2014-го женщина вяжет носки и передает военным. Связала 806 пар.

Раньше она работала в столичном Институте научно-технической экспертизы и информации. На пенсию вышла в 2013 году.

- Когда началась война, стала думать, чем могла бы помочь армии, - продолжает. - Собрались с подругами и начали вязать носки. Вязать научилась еще в школе. Студенткой многое чинила, потому что в магазинах не было что покупать. А от толпы хотелось отличаться. Тогда женщины детям вещи сами изготавливали. Даже трусы себе вязали.

Вытащили все запасы шерсти. Затем родственников просили присылать. Из Львова мне пришло почти 40 килограммов ниток. Также хотела делать перчатки для бойцов. Но это тонкая работа, а у меня руки уже не те.

Когда все нитки закончились, Наталья Владимировна начала покупать вязаные вещи на секонд-хенде и распускать их.

За подержанными вещами иду в пятницу, когда действует 80-процентная скидка. За раз трачу 300-400 гривен, - рассказывает. - Годятся свитера и детские вещи. Сначала брала только из натуральной шерсти. Но потом стала смотреть и на синтетику. Нитки можно комбинировать. Главное, чтобы материал был мягкий, приятный на ощупь. Воздух между волокнами держит тепло, оно сохраняется за счет объема. Натуральную шерсть стараюсь использовать на нижнюю часть. Верх комбинирую из нитей разного состава. Чтобы вязать носки, за год распускаю почти 90 свитеров.

Стараюсь не покупать вещи с пуговицами и резаными швами. Их труднее распускать, а нитки выходят короткие. Но если нет лучше вариантов, и такое приходится брать, - продолжает Наталья Владимировна. - Пользуюсь только одной моделью для изготовления носков - на пяти спицах. Выбрала такую, чтобы не нужно было сшивать части. Чем меньше узлов, тем ноге комфортнее. Часто на изнанке остаются хвостики, потому что не связываю нитки. Лучше больше навяжу, чем буду морочиться с хорошим видом изнутри.

Носки выходят грубые и объемные. Не знаю, влезают ли в берцы, однако возвратов и нареканий никогда не было. Волонтеры завозят нашим военным ковролин. Если пройдутся по нему только в носках, холодно не будет.

На вязание одного носка киевлянка тратит 5-7 ч.

- Хорошо, что муж помогает - может кушать сварить, в магазин сходить. Дочь поддерживает финансово. Бывает, думаю: "Вот довяжу партию и помою окно". Но носки увезла, и снова села за работу. Отложила мытье окна до завершения следующей партии. По дому делаю только то, что горит уже.

Знакомые называют меня "мешочницей", потому что ношу с собой по несколько пакетов с разными нитками. Еще одна подруга немного вяжет. А я не останавливаюсь. Пока наши военные и добровольцы на фронте, буду посылать им носки.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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