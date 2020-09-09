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четверг, 10 сентября 2020 06:40

"Взял в жены женщину с пятью детьми"

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"Дочь уехала на заработки в Польшу, — пишет 54-летняя Наталья Олеговна из Винницкой области. - На меня оставила двух внуков. Должна была вернуться, но визу продлила. По телефону рассказала, что собирается замуж. На мне дети, хозяйство, дом. Деньгами помогает неохотно. Недавно я познакомилась с мужчиной. Он предлагает переехать жить к нему. Но теперь я привязана к детям. Зять платит алименты, но в воспитании не участвует".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото Натальи. Она худая и высокая, в синем халате позирует среди поля с подсолнухами.

- Дочка вернется осенью. Не устоит перед вашими угрозами обратиться в соцслужбы. Через год забеременеет в третий раз. Попытается вывезти детей за границу, но их отец не даст на это согласия. Ставить крест на отношениях с Анатолием не стоит. Не только будете жить вместе, но и узаконите отношения. Переезжать к нему не спешите. Трудно будет найти общий язык с его сыновьями. Будете жить под вашей крышей. Навсегда забудете об одиночестве.

"Не могу найти общий язык с сыном, — пишет хмельничанка Людмила Валентиновна, 62 года. - Взял в жены женщину с пятью детьми. Мы с мужем отговаривали его, как могли. У нее уже было два брака. Три дочки взрослые, а сыновья еще в школу ходят. Невестка старше сына на 12 лет. Но его будто приворожили. Любит ее всем сердцем. Чтобы помочь ему ее забыть, отправила на заработки в Чехию. Но разлука сделала их ближе. Писал ей, звонил, присылал деньги. Вернулся, вкалывает на двух работах, чтобы прокормить чужую семью.

Вкладывает в конверт фото сына и невестки. Оба русые, кареглазые, в джинсах и черных футболках. За руку мужчину держит парень-школьник. На обороте - подпись: "Галя, Даня и приемный сын Саша".

— Нет ничего плохого в том, что Даниил полюбил детей любимой женщины. Будут жить вместе долго. Общих детей не планируют, но уже следующей осенью сделают вас бабушкой. Радуйтесь за сына и не считайте, скольких детей он одевает и кормит. Женщина, которую выбрал в жены, не только избавила его его от алкозависимости, но и помогла найти смысл жизни.

"Работаю проводницей, — рассказывает в письме 47-летняя Елена из Киевской области. — Однажды рейс отменили. Хотела сделать мужу сюрприз, поэтому вернулась домой без предупреждения. Застукала с поличным. Лежали оба голые. Любовница - на моей подушке. Он уже месяц извиняется, клянется, что все произошло случайно, в первый и в последний раз. А я ему не верю. Знакомые говорили, что видели его уже не с одной. Подать на развод не решаюсь. У нас три дочери".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото Елены. Кудрявая женщина в тигровом платье держит коробку конфет. Рядом - усач в джинсовой рубашке.

- Сердце давно подсказывало, что у мужа есть другая. Простить измену не сможете, хоть в браке будете жить еще несколько месяцев. Планируете забрать дочерей и переехать к матери. С этим вариантом подождите. Муж сам скоро рванет на заработки. Дом останется в вашем распоряжении. Когда будете ехать в рейс, за дочками присмотрит свекровь. До конца года закрутите служебный роман. Бояться его последствий не стоит. То будет человек, который утешит и будет любить, исцелит разбитое сердце.

"Имею хлопоты с соседями,- рассказывает в письме 60-летняя Светлана Тихомировна из Закарпатья. — 40 лет тому назад они построились на нашем огороде, а теперь хотят эту землю приватизировать. А это 7 "соток". Себе во двор забрали часть моего огорода. Пока идет война за участок, ни они, ни я ничего не можем там посадить. Хочу отсудить огород назад. Дом пусть принадлежит им, но вокруг него еще лакомый кусок земли. Председатель сельсовета не подписывает мои документы на землю, потому что соседка работает у него бухгалтером. Без подписи не могу подать в суд. Планирую переезд. Стоит ли переводить мне пенсию в соседнюю страну?"

— Судебная тяжба за земельный участок растянется на годы. Без решения суда не сможете свою землю продать. Дети хотят забрать вас жить за границу. Отбросьте страх и сомнения. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Хотите попробовать другой жизни? Почему не податься далеко от дома, если там будут окружать родные люди. Будете чувствовать себя счастливой, потому что будете ближе к детям и внукам. Пенсию будете получать на карточку, которую будете менять раз в несколько лет.

Автор: Яна РОМАНЮК
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Дата
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