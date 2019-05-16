Выбросила куртку, в которой муж спрятал тысячу долларов

Оксана Задорожная оставила на помойке 14 килограммов одежды и обуви

- Каждый год перед Пасхой делаю генеральную уборку. Раньше вынимала из шкафа вещи, пыль протирала и запихивала все назад. В этом году половину выбросила, - рассказывает львовянка Оксана Задорожная, 34 года.

Пользуется советами японки Мари Кондо, которая учит наводить порядок в доме. Главный принцип - избавляться от лишнего. Как это делать правильно, советует в четырех книгах об уборке, которые переведены на 20 языков. Уверена, что уборка имеет лечебный эффект - успокаивает и помогает упорядочить мысли.

- Вещи делю на две категории: те, что приносят пользу, и те, которые радуют. Остальные - не должны загромождать дом, - продолжает. - Есть одежда, которая годами лежит в комоде. Полки гнутся, а одеться не во что.

Последний раз убирала 30 марта. В коридоре стоят 10 пакетов с одеждой. Из самого большого выглядывают желтые резиновые сапоги и леопардовые туфли на каблуках.

- Давно хотела их выбросить, но рука не поднималась, так отдала за них три года назад 140 польских злотых - 966 гривен. С мужем ездили в Краков на отдых. Дома выяснилось, что их не под что надеть. А резиновые сапоги подарила сестра на 8 Марта в прошлом году. Надевала их дважды. Это не мое. А отдать некому - у меня 35 размер ноги, а у мамы и сестры - 38.

В вещи мужа не лезу. Это его территория. Когда-то выбросила спортивную куртку, в которой он спрятал тысячу долларов. Планировал подарить мне айфон. Хорошо, что мусоровоз еще не опустошил баки. Два часа ночи, а мы в контейнерах роемся.

По очереди ставит пакеты на весы. Собралось 14 кг подержанной одежды.

Здесь есть вещи, которые я носила еще студенткой. После свадьбы переехала из общежития к мужу, а их даже не распаковала. 12 лет стояли в коробках, - говорит Оксана Задорожная.

В сломанной пластиковой корзине для белья сложены выщербленные чашки и тарелки, поломанные миксер и соковыжималка для цитрусовых. В двух коробках - книги. Сверху - История советской Украины, любовный роман "Завоевание", стопка журналов о вязании. В рюкзак со сломанной змейкой набила детские колготы, брюки и пижаму.

- Из них вырос сын Максим. Отвожу в дом семейного типа в селе под Львовом. Подруга оставляет одежду возле мусорных баков. А я не могу. Брезгую, когда вижу, как в моем свитере ходит бомж.

- Уборка помогла разобраться в себе, - говорит Оксана Задорожная. - Когда впервые села перебирать вещи, осознала, что терпеть не могу одежду, в которой хожу на работу. Начала понимать - я не любила свою работу. На следующий день разослала резюме. Пригласили в новую компанию.

Уборка помогает расслабиться

Чтобы прибрать дом, не обязательно ждать праздника. Уборка помогает людям расслабиться, избавиться от негативных эмоций. Не ленитесь использовать ее для отдыха, - говорит киевский психолог 39-летняя Ольга Опейда. - Убирайте, когда поссорились с мужем, когда злые на подругу, когда хочется кричать на детей и обвинять во всех бедах маму. Наводя порядок вокруг, вы как бы расставляете по местам мысли и переживания. Главный замысел уборки - избавляться от старого, отпускать неприятные воспоминания и научиться выбирать самое важное. Чем больше у человека вещей, тем меньше он доволен жизнью. Коллекционируйте не вещи, а отношения. Знаю девушек, которые во время уборки определились - за кого из кавалеров выходить замуж, а кому преподнести тыкву.