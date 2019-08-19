"Волонтеры предложили вынести Сашу на Говерлу"

- Я люблю лежать на диване и читать книги. Двигатель наших семейных путешествий - моя дочь Саша, - говорит Альбина Гребенюк, 41 год, из города Бахмут Донецкой области. У ее дочери 12-летней Александры КОЛИСНЫК детский церебральный паралич. В июле поднялась на Говерлу - самую высокую вершину украинских Карпат.

Александра Колиснык учится в обычной школе. Передвигается в инвалидной коляске.

- Дочь с детства тянуло в путешествия, - говорит мать девочки. - Я научилась зарабатывать деньги, чтобы иметь возможность возить ее по разным городам и показывать красоту нашей страны. Раньше выращивала грибы. Но с началом войны бизнес пришлось закрыть. Тогда в одной комнате в своей квартире устроила хостел. Люди, которые не успевают пересечь линию разграничения, могут там переночевать. Даже если меня нет дома, знают, где взять ключ. Они оставляют деньги, убирают после себя, кормят кошек, рыбок и попугаев.

С дочерью женщина побывала почти в 20 городах Украины. Мысли о покорении Говерлы появились в 2015-м.

- Тогда нас пригласили в Ворохту. Две недели там бесплатно отдыхали, - рассказывает Альбина. - Познакомились с волонтерами. Когда разговорились, они предложили вынести Сашу на Говерлу. Я ничего не ответила, потому что даже не представляла, как это будет происходить. Прошлым летом Саша вспомнила тот разговор. Уговорила меня согласиться. Написала волонтерам: "Если вдруг у вас будет возможность вынести Сашу на вершину, сообщите". Прошлой осенью дочь зачислили в группу.

Поднимались на Говерлу из поселка Ворохта Яремчанского района Ивано-Франковской области.

- У подножия дочь самостоятельно сделала несколько шагов, - говорит Альбина. - Потом ее посадили в специальное кресло. С ним она весила 42 килограмма. Волонтеры поочередно несли ее на спине. Среди них были военный, фотограф, гитарист, инженер и бизнесмен. Менялись каждые 10 минут.

Подъем занял 3 ч. Столько же длился спуск.

- Мне было трудно. По дороге думала: "В горы больше никогда не пойду". Но когда на вершине увидела, как у Саши горят глаза, поняла, что впереди нас еще ждет много восхождений.