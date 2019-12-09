Владимира Осиюка избили возле дома

В Ковеле на Волыни похоронили бывшего депутата городского совета 64-летнего Владимира Осиюка. Летом его избили у подъезда дома. С тех пор был в больнице.

- Вечером Владимир Константинович вышел из подъезда. Сделал замечание компании, которая распивала алкогольные напитки, - рассказывает однопартиец из "Свободы" Игорь Ткачук, 46 лет. - Его избили. Было темно, никто ничего не видел. Последствия побоев и стали причиной смерти. Виновных до сих пор не нашли.

Осиюк родился в "Мамском лагере" на Колыме в России. Его родители были советскими политзаключенными. После освобождения вернулись в город Комсомольск, сейчас - Горишни Плавни на Полтавщине. Впоследствии переехали в Ковель. После окончания школы Владимир Осиюк работал монтажником в строительном управлении. Потом окончил Луцкий технический университет. Был заместителем начальника цеха на заводе.

В августе 1989-го основал и возглавил в Ковеле центр Украинского Хельсинского союза. Впоследствии стал одним из основателей Ковельской межрайонной организации Народного Руха Украины за перестройку.

- Тогда еще был Советский Союз, поэтому Владимиру Константиновичу приходилось отбиваться от преследований, - говорит Игорь Ткачук. - Он был принципиальным и решительным, не боялся брать на себя ответственность. Не шел на компромисс с нечестными людьми. Ему предлагали серьезные должности. Он видел в этом обман и отказывался.

До последних дней Владимир Осиюк был станичным Ковельской городской станицы братства воинов ОУН-УПА им. Клима Савура. Остался сын Тарас.