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среда, 17 октября 2018 05:46

Виктория и Сергей Тигипко разводятся

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— На Виктории я женился в разгар предвыборной кампании. Бросил штаб Януковича и уехал в свадебное путешествие по Европе, — говорит экс-нардеп и бизнесмен 58-летний Сергей Тигипко. В 2004-м женился на Виктории — в девичестве Лопатецкой. Тогда возглавлял избирательный штаб Виктора Януковича. 11 октября состоялся суд о расторжении брака между супругами.

На заседания от обеих сторон пришли их представители. Виктория Тигипко сейчас находится не в Украине. Учится в Стэнфордской бизнес-школе в Соединенных Штатах Америки.

Женщина занимается инвестициями в новейшие технологии, является президентом Одесского международного кинофестиваля. Миллионершей стала в 25 лет.

— Самостоятельным бизнесом занимаюсь с 21 года, — рассказывает Виктория Тигипко, 45 лет. - Я была самым молодым брокером на Украинской бирже, торговала медными пацами (заготовка из металла, предназначенная для переплавки. — ГПУ). Параллельно работала синхронным переводчиком с английского. Когда выходила замуж за Сергея, его состояние роли не играло. Мне нравились мужчины самодостаточные, реализованные, профессионалы.

Состояние Сергея Тигипко оценивают в $ 495 млн. Имеет финансовый и машиностроительный бизнес. По рейтингу украинского "Форбса" 2016 года, стал 11-м среди самых богатых украинцев. С 2012-го был заместителем председателя Партии регионов.

У Тигипко трое детей — 16-летний Тимофей, 13-летняя Анастасия и Леонтий, 10 лет. Это был второй брак Сергея Леонидовича. С первой женой Натальей развелся после 23 лет совместной жизни. Имеют дочь Анну, 34 года. Наталья Тигипко руководит медицинской клиникой ТАС и газетой "Экономические известия".

Говорят, Виктория Тигипко ранее была в браке с бывшим председателем Государственной службы занятости покойным Владимиром Галицким.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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