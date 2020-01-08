Виктор Демерташ умер на Рождество

Прошло сорок дней по смерти актера 72-летнего Виктора Демерташа. Он умер на Рождество 25 декабря. Похоронен на Байковом кладбище в столице.

"Виктор Демерташ был прекрасным другом, общительным и богатым на проявления внимания к своим коллегам человеком. К сожалению, последние годы очень усложнялись болезнями", - написал в фейсбуке председатель Национального союза кинематографистов Украины 69-летний Сергей Трымбач.

Виктор Демерташ родился в Киеве. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве. Снялся более, чем в 100 фильмах. Среди самых известных - "Как закалялась сталь", "Много шума из ничего", "Капитан Немо", "Легенда о княгине Ольге", "Молитва за гетмана Мазепу".

- После роли Куця в фильме "Лесная песня. Мавка" Юрий Ильенко всегда приглашал Виктора в свои фильмы. Ценил его как классного актера и настоящего друга. Виктор был замечательным партнером на съемочной площадке. С ним никогда не было скучно, говорит актриса 68-летняя Людмила Ефименко-Ильенко.

Виктор Демерташ имел звание заслуженного артиста Украины. Осталась жена Елена.