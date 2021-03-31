Веронику Гащак не довезли до больницы

11-летняя Вероника Гащак из Судовой Вишни Мостиского района на Львовщине умерла в "скорой" по дороге в больницу. У нее обнаружили вирусную инфекцию и поражение сердечной мышцы.

Вероника Гащак попала в больницу с пневмонией.

- Было кровохарканье, общая слабость. Рентген показал двустороннюю пневмонию. Мы делали экспресс-тест на ковид - отрицательный. Ребенка направили на лечение во Львов, - рассказывает главный врач Судовишнянского центра первичной медико-санитарной помощи Юрий Макаруха.

По дороге сердце остановилось. В ближайшей больнице в Городке медики не смогли реанимировать ребенка.

- Вероника из благополучной семьи, - говорит Мария Примак, завуч школы, где училась Гащак. - Она была прекрасным ребенком, образцовым и светлым. Жизнерадостная и доброжелательная. Любознательный и ответственная школьница, замечательная спортсменка.

Веронику Гащак похоронили на городском кладбище. У нее остались родители и брат.