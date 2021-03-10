Василиса Фролова родила сына

Телеведущая 43-летняя Василиса ФРОЛОВА впервые стала матерью. 7 марта в частном роддоме "Адонис" в столице родила сына продюсеру Дмитрию Котеленцу. Мальчика назвали Родионом.

- Давно мечтала о ребенке, но забеременеть не удавалось. Со временем перестала верить, что это может случиться. Когда вообще прекратила об этом думать, чудо произошло, - говорит ведущая. - Беременность и роды прошли нормально. Чувствую себя сказочно. Меня распирает от счастья.

Фролова родом из Харькова. Начинала карьеру с конкурсов красоты. В 1995 году получила звание "Вице-королева Харькова". Работала моделью в Украине, России и Франции. Была ведущей на харьковском телевидении. В 2003 году переехала в Киев. Вела развлекательные программы на теле- и радиоканалах. В последнее время - на "Прямом".

Дмитрий Котеленец работает на телевидении с 1996 года. Был руководителем кинозакупок канала "Интер", возглавлял продакшн-компанию "Савик Шустер Студиос". С 2013 года преподает в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого.

- Отношения с Дмитрием начались с моей беременности. С тех пор они только окрепли, - говорит Фролова. - Мне часто говорят, что это отношения по расчету. Но это не так. Не уверена, что вернусь на телевидение после рождения ребенка.